La llamativa aclaración que Paula Chaves hizo sobre Zaira Nara

Tras los chismes acerca del vínculo amoroso y la fractura de la amistad, la primera que salió a aclarar los tantos fue la ex pareja del también polista Jakob Von Plessen. La morocha había dicho: “Todo eso lo dicen ustedes y yo no me pongo a responder cada cosa. Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma”.

PAULA CHÁVES SE ENFRENTÓ A ZAIRA PORQUE SALE CON SU EX, FEDERICO PIERES Y SERÍA EL FIN DE LA AMISTAD.mp4 La declaración de Paula Chaves en Socios del Espectáculo

“Yo no me estoy conociendo con nadie. Estoy fresca como una lechuga, no me van a hacer caer en nada. No me peleé con nadie, perdón, pero qué aburrido. Yo no puedo creer la cantidad de cosas que dicen”, cerró la conductora.

Dicha aclaración no alcanzó y días atrás en Socios del Espectáculo contaron que una amiga en común de ambas, Mery del Cerro, tomó partido por la pareja de Pedro Alfonso, con quien se iría de vacaciones. Y tras eso, salió a declarar la protagonista faltante en la historia, la propia Chaves.

“Con Zaira está todo más que bien, estuvimos acá en el evento, somos vecinas, es la madrina de mi hija, somos como familia”, reveló la modelo, sacando importancia al asunto.

En cuanto a la consulta que le hicieron en el mismo programa acerca de si le molestaría que alguna amiga suya salga con un exnovio, comentó: “Son cosas que llegan y que después se desarman, pero no pasó”.