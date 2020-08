La guerra judicial y mediática entre Pampita y su ex niñera no solo no termina. Suma capítulos en los estrados y cruces en los medios cada vez más fuertes. En diciembre de 2019, Pampita recibió una delicada denuncia judicial de Viviana Benítez, quien acusó a la modelo de "hostigamiento y maltrato". "Perdí dos embarazos por estrés", dijo la ex empleada, poniendo bajo la lupa el rol de Carolina como empleadora y sus tratos. Ahora, cuando la Justicia retomó la causa contra la modelo, Pampita fue abordada por varios noteros y disparó con durísimos términos.

PAMPITA.jpg La ex niñera de Pampita fue a su casamiento y después radicó una grave denuncia.

"Tenemos todas la pruebas, todos los videos con sus horarios de entrada, de salida, como las actividades que hacía durante el horario de trabajo, como salir a correr, estudiar peluquería dos veces por semana, salir a hacer las compras con un chofer que la llevaba y la traía. No era una persona que estaba secuestrada en mi casa. Además tenía todos sus fines de semana libre, porque yo los viernes me voy a mi otra casa, donde tengo otras personas que me ayudan. Todo lo que se está diciendo es mentira y tenemos muchísimas pruebas para demostrarlo", contó Pampita esta tarde.

Pampita habla de su ex niñera

"Ella dijo que había perdido un embarazo, ¿eso no es una acusación dura, fuerte?", le consultó uno de los cronistas sobre un tema tan delicado. Pampita respondió con firmeza y una frase polémica: "Jamás me voy a hacer cargo de algo así. Ella tendrá un problema físico, ginecólogo, porque no perdió uno, perdió varios (embarazos). Uno lo perdió no estando trabajando en mi casa, y otro lo perdió estando de vacaciones. No me puede hacer responsable a mí", comentó.