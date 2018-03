“Vine a una reunión y me mandaron acá”, bromeó la ex jurado del “Bailando” al hacer su ingreso al programa. Luego la morocha dijo que su envío irá a las 11 de la mañana. “No nos van a mover. Nos van a dar el mejor horario para que no nos destruyan y para empezar. Hay que tener un voto de confianza”, contó.

El envío irá a las 11 por Telefe y todos los días tendrá un invitado distinto

En cuanto a los panelistas que la acompañarán, Ardohain no tuvo inconvenientes en revelar el nombre de sus nuevos compañeros: Barbie Simons, Ángeles Balbini y Luis Piñeyro. Este último estará a cargo de la parte de espectáculos.

Por otro lado, la también actriz –debutó en cine con Desearás al hombre de tu hermana- jugó al misterio con otras dos incorporaciones femeninas: “Tienen muy buenas curvas y son las chicas del momento. Tienen muchos seguidores en Instagram y tienen entre 20 y 30 años. Una es madre”, anunció.

Pampita adelantó que el programa tendrá un invitado por día, se tocarán temas de actualidad y moda, y estarán permanentemente conectados con las redes sociales. “Es mi primer programa al aire en el canal de la familia. Estoy chocha”, dijo emocionada.