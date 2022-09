Pampita habló del tratamiento que hizo para quedar embarazada

“Gracias a Dios coincidió con la pandemia, estaba toda la familia recluida, no tenía que maquillarme, peinarme, nada, así que todo el proceso hormonal te revoluciona, y a veces tenés picos de alegría y de tristeza, estás muy a flor de piel”, profundizó sobre lo que la llevó a convertirse en madre a los 44 años.

“Estábamos en casa, las hinchazones, porque te hinchas toda con las hormonas. Gracias a Dios lo pude vivir, por esta coincidencia, muy bien al tratamiento. Fue como que salió todo en el momento justo”, concluyó la modelo.

También se animó a hablar de cómo es su relación con García Moritán y confesó ser “muy celosa” y dio los motivos. “No quiero ser políticamente correcta. No me gusta compartir lo mío, pero en el buen sentido. No he hecho escándalos”, aseveró sobre el tema y ante la sorpresa de los presentes en la mesa.

“No me gusta compartir el tesoro que es una relación. Hablamos mucho de qué va a pasar a futuro si sigue su carrera en la política. También el poder te quita mucha energía”, reflexionó Pampita sobre la relación con su marido.