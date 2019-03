Buenos Aires. Yanina Latorre criticó hace poco a Pampita porque la modelo le presentó “muy rápido” sus hijos a su nuevo novio. La conductora de Pampita Online recogió el guante y le respondió de forma tajante: “Todo lo que sea ‘mala onda’ o ‘mala energía’ no me interesa. Yo no le doy explicaciones a nadie sobre cómo crío a mis hijos. Los crío con su papá (Benjamín Vicuña), lo hacemos lo mejor posible, y estamos haciendo. No transito la vida viendo qué piensan los demás”.