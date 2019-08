"Le puedo decir algo? Se manejó mal usted", manifestó el Cabezón. "Salir con Noelia Marzol a caminar...", agregó haciendo alusión a la foto que compartió Ángel de Brito hace unos días donde se podía ver a Occhiato y a la bailarina, de la mano.

"No, con Noelia somos amigos. Nada que ver", se apresuró a aclarar el joven de 26 años. "No empiece la gran (Matías) Baclini, porque eso para algunas personas no va", lo interrumpió el showman, haciendo referencia a los encuentros entre el empresario y su amiga Luciana Salazar que desató los celos de su pareja, Cinthia Fernández. "Estamos hablando, de cómo está encarando, si quiere llegar ahí.. Usted me entiende", sostuvo Tinelli mientras continuaba riéndose pero haciendo un gesto de desaprobación.

"Lo que pasa es que Caro me metió el tema de la edad, me dijo que soy muy chico en su programa y yo le dije 'Bueno, pero no me conocés'", contrapuso Occhiato. "Y ahí usted le tiró un 'vení a comer un día a casa', cualquiera", opinó el mandamás de Laflia. "Pasa que no la conozco a ella y ella no me conoce a mi", dijo Nico con la mirada puesta en la jurado.

"Eso de salir de un boliche a las 6 de la mañana con Noelia Marzol, le quitó puntos, lo sacó afuera de la cancha", le dijo Tinelli.

Después de que Tinelli bromeara con que iba a presentarlos, Occhiato insistió: "Más allá de eso personalmente, nunca charlé con ella fuera de la cámara". "¿Algún mensaje recibió de él?", disparó Tinelli a lo que la jurado respondió sin titubear: "Si, si, manda muchos mensajes por Instagram". Inmediantamente, la cámara ponchó a Marzol, que intentó no poder la sonrisa ante el incómodo momento.

Luego de que el participante le mostrara a Tinelli los mensajes que le había mandado a la modelo, el conductor le hizo una devolución lapidaria. "Le iba a dar el pésame. ¿Qué tipo de freezer tenemos acá para promocionar?", preguntó con ironía

"No voy a decir nada de lo que puso, sólo le voy a decir que para mí, usted comete errores en ese texto. Ella es una señora, contestó muy bien, pero usted hay algo que no, nada... quedó medio 'bombé' (sic). Yo creo que no, pero me voy a callar la boca. Se lo digo después", lanzó el presentador, sin filtro.

"Igual hay algo que es claro, es obvio que va a ser difícil. Es una de las mujeres más lindas del país. Y está bien que sea así, y hasta gusta más que sea así", contraatacó Nico. "Está bien, para mi fue para abajo con lo anterior y ahora metió un punto para arriba. Ahora elimine otros movimientos. Si Baclini sigue comiendo con Luciana Salazar, le van a meter un voleo en le traste", le aconsejó Tinelli.

