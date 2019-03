Pampita se quiso defender y Yanina la mató en vivo

Sacada

Fue en ese instante que la producción mostró qué Pampita opinó en su ciclo: “Cuando uno se separa y estás acostumbrada a viajar con tus hijos, te duele un poquito el corazón ver que viajan sin vos”, dijo. Al retornar al piso, Yanina volvió a arremeter contra la top model: “Ella dice que no participó pero habla de los hijos que van de viaje. Además, flaca, sos conductora. Hacete cargo. Me imagino que si sos profesional, un productor te pasa la rutina antes de que arranque el programa y debés leerla. Flaca, hacete cargo de que estás conduciendo Pampita Online, aunque midas 0,1 de rating. Pero si vos no querés que hablen de tus hijos o de tu pareja, que no te gusta lo que yo opino, no podés opinar de los hijos de nadie. Ella dijo que éramos un programa de mie… y mal hecho; y el de ella es más de mie… que este y está peor hecho. Y toca los mismos temas que nosotros y no se hace cargo”, cerró Latorre.