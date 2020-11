Pampita y la secuela física que le dejó un accidente

En diálogo con Guillermo El Pelado López para el programa “Santo Sábado”, Pampita Ardohain repasó varios temas y habló de sus tocs (ordenar la ropa por color y no dormir en una cama que no esté tendida ‘bien tirante’) y se refirió a un detalle de su anatomía que nunca reveló. “Jamás conté que tengo un brazo más corto que el otro. Mucho más corto que el otro. No sé cuántos centímetros, pero bastantes. Tuve que hacer mucha recuperación. Tuve un accidente de auto, y como no moví un lado del cuerpo por mucho tiempo, me quedaron más atrofiados algunos músculos”, sorprendió la conductora. “Ni se nota, te digo”, respondió el ex CQC. “¡Gracias!”, expresó contenta la modelo.