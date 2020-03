Panchito ya está listo para conocer a su ídolo Tevez

"Está muy emocionado Panchito. Habló con el hermano de Tevez, Diego y se emocionó y se puso ansioso porque le dijo que Carlitos lo estaba esperando", contó Pablo Berdugo, integrante de la peña que lo trasladará este sábado a la cancha.

Cabe recordar que el gran mentor de este sueño que cumplirá Panchito fue Mojarra Domini, el jugador de Independiente de Neuquén que inició una campaña de manera espontánea que enseguida se hizo viral.

Panchito-va-a-conocer-a-Tevez.jpg Omar Novoa

"Estábamos comiendo un asado en el club con el plantel y Panchito. Antes él había estado hablando mucho de Boca y entonces le pregunté, ¿‘te puedo filmar un poquito’? Pero hasta ahí no tenía intención de nada. Después de la filmación se puso a llorar, no me esperaba semejante fanatismo. Ahí sí fue cuando me dije, ¿por qué no subirlo a Twitter? Arrobé a 4 o a 5 personas, no puedo creer la repercusión que tuvo", contó en su momento Lea.

En las últimas semanas, Panchito concedió una emotiva entrevista a este medio en la que admitía que su sueño era "conocer personalmente a Carlitos Tevez. De él me gusta todo". Y su hermana Romina se ilusionó con que "ojalá que se le de esto de conocer a Tevez, es al igual que Pancho alguien que supo superar las adversidades que le presentó la vida. Y mi hermano es lo más, lo amamos, es un personaje".

¡Grande Panchito, vos ya sos un campeón!

