Hugo Silva es presidente y técnico de Maronese, club en el que se desempeña Hugo Silva (h), al que por ende dirige. “Lo mejor de mi viejo es la convicción que tiene. El ir siempre al frente es una cualidad que lo destaca”, elogia el delantero a su progenitor, que hace tiempo le dio un susto al descompensarse en Madryn tras un partido. Fueron horas de tensión en el Hospital en que el futbolista del Dino lo cuidó con amor.

Francisco Nicolás Monge es una promesa del boxeo que supo ser medallista en los Juegos Evita. Hoy tiene 17 y a los 15 fue papá de Lucas Ezequiel. Divide sus tareas en ir a buscar y cuidar a su hijo y el boxeo. “Es algo difícil, pero se aprende todos los días”, contó en su momento a este diario. “Fue emocionante tenerlo en mis brazos cuando nació”, agregó.

En esa misma disciplina, el clan más famoso es el de los Godoy. Bruno, ex pugilista, ha sido el hacedor, entrenador y promotor de sus hijos Mauro, Billy, Alberto, Horacio, Gino y Emmanuel, los cuáles incursionaron en la actividad en diferentes momentos (el Rayo, Billy y Emmanuel siguen vigentes). Y otras dos historias del fútbol.

El Tribunal de Disciplina de Lifune tiene como miembro importante a Daniel Arias, papá del destacado arquero neuquino Gabriel, campeón con Racing y por disputar la Copa América con Chile.

Y en Pacífico uno de los encargados del fútbol es Pepe Canales, el padre de Rodrigo, jugador del club.

"Siempre estuvo y jamás nos hizo faltar nada, ni a mí ni a mis hermanos, desde chiquitos. Está detrás de nosotros como si tuviéramos 5 años. No tengo palabras para describir la gran persona que es”, se le pianta un lagrimón a Rodrigo al hablar de su gran referente.

En el nombre del padre, del hijo... En el deporte, no hay nada más lindo que jugar con papá.