Papelón: dejan el micrófono abierto e insultan al juez ¿desde la transmi oficial?

Boca superó a Bahía Basket este sábado en el Templo del Rock, el estadio de Obras, por 87 a 73 y le agregó una alegría más a su buen presente en La Liga Nacional. Pero el dato curioso fue un blooper que no estuvo protagonizado por ningún jugador ni técnico, sino que al parecer tuvo como actores "involutarios" a integrantes de la transmisión oficial . Un verdadero papelón .

No quedó claro quien le propinó los agravios al juez pero todo parece indicar que partió de la mesa de trabajo de los colegas o de alguien que estaba muy cerca de allí. Lamentable.

Quizás el error técnico fue no apretar el off para evitar que trascienda el grito, si bien desde el respeto no corresponde y estuvo desubicado bajo cualquier punto de vista. Lo cierto es que se trató de un episodio bochornoso.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMaruAlvarez27%2Fstatus%2F1353371320768225280 Che, no quiero pensar que es el relator insultando al árbitro... pic.twitter.com/ehikRFHEoy — Campazzoide (@MaruAlvarez27) January 24, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fari3bx%2Fstatus%2F1353392845189603330 Naaaaahhh... esto ya es impunidad. Alguien, no se quien, desde una transmisión oficial le dice BOTÓN y ALCAHUETE a un árbitro q además sanciona bien.

No se quien fue. Pero es una vergüenza. Transmisión oficial de @LigaNacional. Q papelón!!!



Hay alguien ahí q se cree impune. https://t.co/p6ZhBUHwfB — Ariel (@ari3bx) January 24, 2021

En lo meramente deportivo, prensa Boca informó que el Xeneize salió decidido a imponer su ley en la tarde sabatina de Núñez y lo hizo durante gran parte del primer cuarto. Un trío letal (Miller, Aguerre y Boccia) pisó fuerte en los minutos iniciales para que la ventaja de Boca llegue a ser de 18-5, pero el juego de los perimetrales de Bahía y algunos bombazos a distancia hicieron que el juvenil elenco del sur bonaerense reduzca a 27-18 a la hora del primer descanso del encuentro.El segundo cuarto fue similar al primero. Boca pegó muy duro de entrada ya que un buen ingreso de sus suplentes (Trocha, Leiva, Facello, Buendía) hizo que la máxima trepe a 41-20 ya bien avanzado el segmento.

Pero, al igual que en el parcial anterior, Bahía Basket ensayaría una leve remontada sobre el final que hizo que las cifras de la victoria Xeneize caigan a 43-29 a la hora del descanso largo del partido en cancha de Obras.Los triples marcaron la tónica del comienzo del tercero.

Primero pegó Bahía para reducir a 48-39, luego devolvió el Xeneize para alejarse 56-41 y finalmente el conjunto bonaerense retomó la efectividad en tiros lejanos para quedar abajo 58-47. A partir de allí y hasta el final se vio mucha paridad, pero Boca sostuvo la renta previa y se fue al último descanso del duelo con una importante ventaja de 68-56 ante el quinteto bahiense.

La intensidad bahiense complicó en el arranque del último e hizo que la diferencia caiga a 7 (70-63 y 72-65) en dos oportunidades, sin embargo dos oportunos minutos pedidos por Gonzalo García le devolvieron la tranquilidad a Boca. El Xeneize ganó en serenidad, frenó el ímpetu de los jóvenes adversarios y se encaminó a una desahogada victoria en los minutos finales de un partido en el que siempre estuvo arriba en el marcador.