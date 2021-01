Dijo en lo de Vignolo que Riquelme no está entre los 10 mejores y armo lío

Son las eternas discusiones que nunca llegan a buen puerto. Comparar jugadores y equipos de diferentes épocas muchas veces no conduce a nada porque pocos cambian de parecen en los calientes debates. El periodista Daniel Arcucci no es de tirar bombas ni entrar en polémicas pero en las últimas horas se vio envuelto en una de ellas en 90 Minutos. Fue tras afirmar que "Riquelme no está entre los 10 mejores futbolistas argentinos de la historia".