"Me sorprende que este sea el programa diez y no el uno", opinó Betular al ver el trabajo de los participantes. "Son sopas", sumó Christopher, muy disgustado con el nivel en general. "No me dan ganas de nada", dijo Villar, que se negó a probar la preparación de Marcos.

"Que no hayan probado la torta es bastante duro", opinó luego Marcos, quien pese a mantener siempre su sentido del humor, en esta ocasión quebró en llanto. "No hay nada mas duro que no prueben una torta que haces y que te salga todo tan como el ort... Es durísimo", señaló.

En la segunda consigna, Marcos quiso sacar a relucir su pasión por Boca y tuvo su segundo papelón. Tenía que hacer una torta en desnivel que represente al amor y apostó a los colores de su equipo favorito. Pero el resultado quedó lejos del esperado por el jurado.

Es que además del desastre estético, el participante escribió las siglas del equipo con un error y el jurado no se lo perdonó.

Con granas escribió: "CAbJ" y Christopher le preguntó: "¿Estudiaste caligrafía? porque escribiste con mayúscula, mayúscula, minúscula y mayúscula".

Ese error generó una ola de memes que se sumaron a los que luego llegaron cuando quedó eliminado. "Es duro pero me voy contento con todo lo que aprendí. Ahora voy a seguir adelante con esto, que es mi pasión", dijo Marcos al despedirse del certamen.

