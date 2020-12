Minutos antes de que Zulemita Menem anunciara que la salud de su padre se complicó, en las redes sociales se preguntaban si realmente el ex presidente Carlos Menem había muerto. En ese momento, Nancy Pazos pateó el tablero y anunció que el ex mandatario había muerto.

Nancy Pazos.jpg

https://twitter.com/zulemitamenem/status/1340022492971360257 Papa esta luchándola , estamos acompañándolo .Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todo poderoso . — zulema menem (@zulemitamenem) December 18, 2020 Twitter">

“Menem no murió. Esta débil pero está VIVO” ; “Acabo de hablar con @martinmenem2010 que es íntimo amigo mío. Paren de matar gente . Está VIVO. Cual es el apuro por enterrar personas?”; “Ya lo mataron 11118 veces al Turco. Por favaaar. Que linda época. De un viernes a otro viernes la leche salía lo mismo” y “No se de donde salió toda esa gente que me está hablando pero son muy graciosos”, tuiteó Connie Ansaldi, desmintiendo a la periodista.

https://twitter.com/connieansaldi/status/1340019156901490689 Menem no murió. Esta débil pero está VIVO. — (@connieansaldi) December 18, 2020

https://twitter.com/connieansaldi/status/1340019456504979456 Acabo de hablar con @martinmenem2010 que es íntimo amigo mío. Paren de matar gente . Está VIVO. Cual es el apuro por enterrar personas ? https://t.co/ixtsRgle7d — (@connieansaldi) December 18, 2020

https://twitter.com/connieansaldi/status/1340021645436719110 Ya lo mataron 11118 veces al Turco. Por favaaar. Que linda época. De un viernes a otro viernes la leche salía lo mismo. — (@connieansaldi) December 18, 2020

https://twitter.com/connieansaldi/status/1340022241820553219 No se de donde salió toda esa gente que me está hablando pero son muy graciosos — (@connieansaldi) December 18, 2020

A ella se sumó el periodista Luis Gasulla. “Con la Muerte no se jode. Ya pasó con la noticia falsa de un trágico desenlace con Abigail. Los periodistas debemos chequear la información sensible y no estar tan ansiosos por una primicia de un segundo”.

https://twitter.com/LuisGasulla/status/1340026280285188096 Con la Muerte no se jode. Ya paso con la noticia falsa de un trágico desenlace con Abigail. Los periodistas debemos chequear la información sensible y no estar tan ansiosos por una primicia de un segundo — Luis Gasulla (@LuisGasulla) December 18, 2020

“16.44hs. ‘Carlos Menem está delicado. Su situación es muy frágil. Se mantienen todos los cuidados médicos" fuente: Arcos”, compartió el periodista Guillermo Lobo.

https://twitter.com/GuilleLobo/status/1340024670276493313 16.44hs "Carlos Menem está delicado. Su situación es muy frágil. Se mantienen todos los cuidados médicos" fuente: Arcos. — Guillermo Lobo (@GuilleLobo) December 18, 2020

“El Presidente Menem la está peleando. No hinchen las pelotas”; agregó el político Jorge Yoma.

https://twitter.com/NegroYoma/status/1340024127768440837 El Presidente Menem la está peleando

No hinchen las pelotas — Jorge Yoma (@NegroYoma) December 18, 2020