"Para alegría de muchos, mi ciclo en la Selección se terminó"

"otros quizás no se pondrán contentos, pero mi relación con la Selección es de afuera". Gonzalo Higuaín delantero del seleccionado

“Hago lo mismo que ya hicieron otros compañeros, así que es hora de que se dejen de preocupar si estoy o no estoy”, agregó el ex River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus y Milan de Italia. El Pipita se mostró dolido con las críticas que se hicieron “con maldad” y rechazó la calificación de “fracasado”. “Estuve día a día recibiendo críticas después del Mundial de Brasil. Que alguien juzgue tu trabajo todos los días, que digan que no servís, que sos un fracasado. ¡No es así! Fue directamente un ataque. La crítica constructiva sirve porque te hace ser mejor, pero la que te dicen ‘no servís más, sos un muerto, sos un fracasado’, esa crítica no sirve”, dijo. Y no le cerró la puerta al futuro regreso a River.

El Cabezón Ruggeri repartió palos para el Flaco y otros

La Selección es un polvorín. Oscar Ruggeri, emblemático futbolista de Argentina, volvió a apuntarle al Flaco Menotti, quien a su entender no se hizo cargo del todo por el último mal desempeño del combinado nacional ante Venezuela.

“Está Menotti y no se le puede decir nada, nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Y hablan de mí, ¿yo no puedo hablar? ¡Qué no voy a poder hablar! Dos finales del mundo jugué, ¿y no voy a poder hablar? Dos Copa América gané, ¿No puedo hablar de la Selección? Cómo no voy a hablar. Hablo porque no estoy ahí adentro. Si estuviera, hablaría con el técnico, como corresponde”, inició su descargo el Cabezón en el programa de Fox Sports que lo tiene como panelista. Sus palabras fueron dirigidas a los “hipnotizados” que, según él, dicen cosas que no existen. No quiso nombrarlos porque “no existen”. Caliente...