Para el arquero del León, "este fin de semana va a ser clave"

“El fin de semana va a ser clave. Nos enfrentamos a un rival duro, es una zona muy pareja. Los tres puntos van a ser fundamentales porque se empieza a ver quienes son los que van a pelear arriba”, evaluó el arquero del León Rodrigo Manera.

Con 26 años, el santafesino arribó para este torneo proveniente de Libertad de Sunchales (Federal A) y le dio jerarquía al León bajo los tres palos. “Me sentí muy cómodo. Me han tratado muy bien, me han dado todas las comodidades y los compañeros me incorporaron muy bien. Después en la cancha uno tiene que devolver eso”, contó el “1”, que ya lleva tres meses en la región.

Con respecto la derrota en Viedma ante uno de los grandes candidatos, analizó: “Nos enfrentamos contra uno de los candidatos de la zona, planteamos un partido ordenando. Hicimos un buen primer tiempo y en el segundo se encontraron con el gol y nos volvimos con un poco de bronca”, analizó.

Paso a paso

El León participa por segunda vez en el certamen y el objetivo es la clasificación. “Venimos mostrando un crecimiento pero pensamos partido a partido, no podemos analizar más allá. Después, cuando lleguen los últimos partidos se verá quiénes están para pelear”, indicó el arquero.

El próximo fin de semana buscarán enderezar el rumbo, volver a sumar de a tres para posicionarse como serio candidato para pasar de ronda.