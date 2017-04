El funcionario, reafirmó que el oficialismo está dispuesto a "cualquier forma de debate" con los gremios docentes, "pero con los pibes en las aulas".

Sobre la medida de fuerza, Bulrrich señaló que es "insólito", porque nació de un intento de "violar la ley" en un espacio público de la ciudad de Buenos Aires, y generó que "los chicos de Jujuy y Tierra del Fuego no tengan clases".

PAÍS ¦ Ctera anunció un paro nacional por los incidentes en el Congreso.

"Yo me voy a sentar con ellos cuando cierren la paritaria de la provincia de Buenos Aires y dejen de hacer paro, siendo ministro de Educación porteño tuve una carpa blanca un mes frente a la Jefatura de Gobierno, así que no me preocupa la carpa. Queremos cualquier forma de debate, pero con los pibes en las aulas, porque si no, no hay educación", dijo Bullrich en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red.

Además, indicó que esperaba “una autocrítica, una reflexión interna del sindicalismo” tras lo sucedido el domingo a la noche en la Plaza del Congreso, pero lamentó que, en cambio, se haya "llamado a un paro”, algo que, a su juicio, es “insólito” porque se generó a partir de un intento de querer “violar la ley”.