Para el presidente del BCRA, "el blue es un mercado delictivo"

En ese sentido, indicó que el que opera en el mercado blue "le puede estar comprando o vendiendo dolares a alguien que cometió un delito". Sobre las medidas, Pesce afirmó que "van en el sentido de transparentar los mercados", y dijo que "estamos teniendo compras muy fuertes de dolar ahorro".

pesce

pesce banco central.jpg "La mayoría de los argentinos no compra dólares", enfatizó el titular del Banco Central.

No obstante, aclaró que "tenemos la percepción de que todo el mundo compra dólares y no es así, no llegan a los seis millones". "La mayoría de los argentinos no compra dólares", enfatizó el titular del Banco Central.

Pesce dijo que esperan que las medidas anunciadas para operaciones de cambio y liquidación de títulos en pesos y dólares "reduzcan la presión" sobre los mercados del dólar Contado Con Liquidación (CCL) y Mercado Electrónico de Pagos (MEP) y que eso "baje la brecha cambiaria". Señaló que el mercado de dólar bursátil moviliza unos US$ 50 millones al día y que, al retirar la posibilidad a inversores no residentes de intercambiar títulos en pesos por dólares en el mercado local, "estamos restando el 50% de la demanda". "Esperamos que esto reduzca la presión sobre el precio del MEP CCL y que eso reduzca en ese mercado la brecha cambiaria", aseguró Pesce esta noche en una conferencia de prensa en el Banco Central.

Al respecto, sostuvo que es posible que haya "alguna complejidad en el mercado" en los próximos días durante el proceso de adaptación de las medidas, pero que una vez que entre claramente en aplicación la menor demanda "le va restar presión al precio". "Creemos que con estas medidas de restricción de demanda en el CCL y MEP debiera bajar la presión en ese mercado ya que, además, los que quieran vender dólares en ese mercado se le va a facilitar la posibilidad de hacerlo", aseguró Pesce.