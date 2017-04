El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno dijo que las movilizaciones "en defensa de la democracia" no fueron "relevantes" y agregó que quienes salieron a la calle "no tienen la verdad histórica".

"Son unos giles. Ya lo vivimos, no tienen importancia. Me tiene sin cuidado, no tienen la verdad histórica y, por lo tanto, no le doy ninguna entidad", añadió el ex funcionario, quien criticó duramente al actual gobierno.

El próximo martes, Moreno tendrá que presentarse en Tribunales para prestar declaración por peculado, en una causa que investiga la compra de cotillón contra el Grupo Clarín con fondos estatales.