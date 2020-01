Para quedarse en Telefe, Susana tendrá que cambiar el formato

Según informó el portal PrimiciasYa, que tuvo contacto con gente de Telefe, la idea es que este año la conductora esté en la pantalla para festejar los 30 años que cumple la emisora. Giménez haría solamente especiales desde su estudio una vez por mes o viajaría por el mundo para entrevistar a figuras como ya lo hizo con Maluma.

"Podrían llegar a hacerse cuatro especiales, pero aún falta y todavía se está armando cómo sería. Pero Susana va a estar en pantalla por los 30 años de Telefe", le aseguraron a ese portal.

Por lo pronto, los domingos seguirá Lizy Tagliani con el especial de famosos de El precio justo.

Hasta Marquitos Di Palma atendió a la diva por sus dichos

Marcos Di Palma, reconocido ex piloto de Turismo Carretera, se sumó a la ola de críticas que recibió Susana, quien mandó a los pobres a que “pongan un gallinero”. Di Palma le respondió en un irónico video, y recordó la maniobra fraudulenta de la diva: “Ella, de un día para otro -en un gallinero, si no me equivoco-, encontró una cupé Mercedes-Benz en el año 90. ¿Se acuerda, Su, cuando usted no pagó los impuestos, que trajo una cupé Mercedes 500 diciendo que era para un discapacitado? 110 mil dólares a plata de hoy son 7 millones de pesos. Entonces, si cada gente del norte pone un gallinero y por ahí aparece un Mercedes-Benz como el de Susana Giménez, se ganan siete millones de pesos”, continuó irónico.

“Cuánta razón tiene Susana. Sí, muchachos, pongan gallineros que por ahí aparecen autos truchos, los venden, y con esos 7 millones de pesos ya tienen plata para tirar para arriba. Un beso grande y en esta estoy con vos, Susana”, finalizó Di Palma.

LEÉ MÁS

Karina Jelinek se agarró a trompadas con una amiga en Punta del Este

Susana puso los puntos