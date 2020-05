“Si la idea -agregó- es recuperar ritmo lo más pronto posible eso va a costar. Pretender que tu equipo vuelva en los niveles que uno quisiera de entrada, sería una exigencia fuera de lo normal. Y con tantos cambios, sería más complejo todavía en donde los que más van a sufrirlo son los equipos con menos plantel”, aseguró.

“Esto no es bueno para el desarrollo, no es bueno para crecer y no es bueno para la esencia del juego. El fútbol es un juego cuyos cambios se fueron dando para darle mayor agilidad, velocidad, intensidad. Esto es un retroceso”, consideró.

Para Russo, campeón con Boca antes de la cuarentena, esta modificación va a afectar lo táctico. “Estamos acostumbrados a las tres modificaciones. Esto sería ir a otro lugar. Si queremos defender el juego, no es lo ideal”, dijo, y tampoco se calmó cuando se le recuerda que esta medidas se anunciaron con carácter temporal por el COVID-19 para proteger al jugador. “Uno está acostumbrado a que lo que es temporal se queda y no se saca”, señaló con ironía el coach.

