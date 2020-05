"No sabemos el futuro, no sabemos qué propuestas serán seleccionadas. Puede haber más cambios en vez de los tres permitidos, quizá también los períodos pueden ser menores de 45 minutos. Hay muchas cosas sobre la mesa. Estamos esperando tener todas las propuestas, y dejemos que los dirigentes, entrenadores y jugadores lo piensen ", sostuvo el dirigente, de 75 años y ex jugador de Bolton, Birmingham y Blackburn Rovers.

En efecto, Taylor considera que jugar menos de 90 minutos es proteger a los jugadores después de un cierto período de inactividad y permitirles recuperar más fácilmente su nivel.

Por su parte, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Rick Parry, aclaró que "no ha habido discusiones al respecto", aunque consideró que no hay que "descartar ninguna idea creativa". "Lo ideal es mantener la integridad de la competición, jugando en casa y fuera, teniendo las plantillas con el mismo número de jugadores, como antes de que se suspendiera. Pero la realidad es que en un deporte profesional tenés que ser resiliente. Tenés que saber recuperarte", explicó Taylor.

Inglaterra transita una semana fundamental para el retorno de la Premier League y la Segunda División, ya que este viernes los clubes volverán a discutir el plan de reinicio del campeonato, que contempla la vuelta a principios de junio en estadios neutrales.

Sin concentraciones ni vestuarios

El médico infectólogo Pedro Cahn aseguró este martes que entre las cosas que se podrían modificar en el fútbol, una vez que vuelva la actividad tras la pandemia del coronavirus, serán "las concentraciones y los vestuarios"."La clave de la vuelta es el cómo y no el cuándo. Creo que se van a terminar las concentraciones y los vestuarios. Los futbolistas tendrán que ir en sus autos y ya vestidos con la ropa deportiva, para no usar los vestuarios", afirmó Cahn.

En declaraciones al programa partidario de San Lorenzo "Aire Cuervo", club del que es hincha, el especialista se refirió a la vuelta del fútbol, luego que la actividad se suspendió el pasado 17 de marzo, con el decreto de la cuarentena preventiva y obligatoria.

Cahn forma parte del equipo de especialistas que asesoran al Gobierno en temas relacionados con el coronavirus, explicó que "probablemente se liberen más actividades a partir del 10 de mayo, pero el fútbol, como los teatros y los cines, va a demorar más en volver. Hay que tener paciencia y hacer caso a las indicaciones".

