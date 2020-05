¿Cómo? ¿Qué paso? Lo cuenta el oriundo de San Vicente, Santa Fe, que defiende la casaca del Rojo en el torneo Federal de Básquet, suspendido recientemente como consecuencia de la pandemia.

“Fue atípico lo que pasó. Antes de que se decrete la cuarentena quedamos libres ese fin de semana. Nos habían hecho jugar el viernes a puertas cerradas, me acuerdo, y después se había frenado el torneo. Ahí hablamos con los dirigentes y nos dijeron que nos vayamos una semana a casa. Yo me vine el 17 de marzo en avión desde Neuquén a Rosario y tenía que volver el 24. Por eso el auto mío quedó allá y pasó todo lo que pasó. Después se decreto la cuarentena obligatoria, se cerraron todos los vuelos y se me hizo imposible volver. El auto sigue allá y en un momento, cuando se abra todo, tendré que volver a Neuquén a buscarlo”, expresa el conductor del CAI dentro de la cancha, quien no sabe si reír o llorar por estas horas.

Quedó en un garage al menos

Dentro de lo insólito de la situación, un alivio para Alejo es que el vehículo no quedó tirado en la calle ni a la deriva sino que está en buenas manos. “Por suerte el coche quedó guardado en un garage, incluso tienen las llaves los chicos del club y le dan marcha cada tanto, eso no es una preocupación”, agrega quien extraña no obstante subirse a “la máquina” gris que tantas satisfacciones le dio el último tiempo.

Otro punto a favor que suaviza el panorama, si bien se trata de su único medio de transporte, es que al vivir en un lugar relativamente pequeño (San Vicente) le queda todo cerca al momento de hacer las compras o “ir tirando líneas” por futuros empleos hasta que retorne el básquet.

Respecto al futuro deportivo, Alejo explicó: “Ahora estamos entrenando en casa un poco, haciendo lo que se puede para mantenerse en forma y esperando que todo esto termine pronto y se pueda volver a trabajar lo antes posible, que tanto lo extrañamos”.

Seguidamente, el jugador del conjunto neuquino admite que habrá que rebuscársela de otra manera para sobrevivir financieramente este tiempo: “Hay que tener paciencia, estar tranquilos y buscar otros trabajitos para sustentarnos económicamente en esta cuarentena”, finaliza Britos, quien espera el reencuentro con lo que ama y con su auto.

