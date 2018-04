"Tenemos una urgencia deportiva, que es hacer un buen Mundial", sostuvo Tapia en una entrevista que publicó hoy el diario "La Nación".

Para el jefe de la AFA, un buen Mundial significa "estar entre las cuatro mejores selecciones". Todo lo demás será "un mal Mundial". En tanto que quedar eliminado en primera ronda será "un fracaso".

El dirigente señaló que para Rusia 2018 "hay que tener los jugadores que tengan la experiencia necesaria y que sepas que lo pueden hacer". "Y esta es la responsabilidad del cuerpo técnico", puntualizó.

Argentina liderará el Grupo D en el Mundial, donde competirá con Croacia, Islanda y Nigeria para avanzar a la fase eliminatoria.

El presidente de la AFA aseguró que la goleada de España a la Argentina por 6-1 en el amistoso jugado en marzo en Madrid no lo intranquiliza.

"Tuvimos que asumir este compromiso pensando que con Italia no íbamos a jugar. Si no hubiera habido un contrato firmado cuatro años antes con una penalidad tan grande se iba a jugar con España, y no con Italia y España... era con uno de los dos", explicó.

"A mí me preocupa más (la derrota con) Nigeria: tuvimos 10 jugadores de competencia mundial. Si vos querés jugar contra España para ganarle, la formación hubiera sido otra. Y el objetivo de la gira era poder ver a jugadores que no habían tenido la posibilidad de haber jugado en la selección", advirtió.

Tapia aclaró además que en un fútbol que "se ha equilibrado muchísimo", la presencia de Messi no garantiza por sí sola el triunfo. "Creo en los equipos. Tenemos al mejor jugador del mundo, pero hay que ayudarlo. Él solo no va a poder", aclaró.