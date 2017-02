Para Trump, que lo mira por Twitter

Nueva york.- Mientras Donald Trump es noticia desde Washington, donde habla y amenaza con decisiones que alarman a muchos norteamericanos, en su ciudad, Nueva York, el pulso es diferente. No porque no les preocupe lo que su conciudadano pueda llegar a hacer como presidente, sino porque Barack Obama pasó por la Gran Manzana y fue tratado como una celebridad. Como uno más -aunque bien sabe que no lo es- entró en un Starbucks y la gente se desesperó por tomarle una foto o dejarlo grabado en filmaciones con su celular, que rápidamente se subieron a las redes.

Como si fuese una estrella de cine o del pop, decenas de personas se agolparon esperando a que Obama saliera. Era tanta la multitud que el servicio secreto -también al cuidado de los ex presidentes- debió acordonar el área, con el apoyo de la Policía, para evitar desmanes. Los admiradores de Obama lo esperaron y cuando salió, café en mano, saludó con una gran sonrisa, mientras los “fans” estallaron. Por la noche, Obama cenó en el lujoso Emilio’s Ballato junto a su hija Malia. Que NYC lo ama no es novedad: en las elecciones presidenciales de 2012, obtuvo el 82% de los votos.