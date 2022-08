Paredes fue marginado del PSG y ya tendría nuevo club

"Paredes no formará parte del grupo. Hablé con él al final del entrenamiento. Ha llegado a un acuerdo con la Juventus. Su cabeza está en otra parte, falta el acuerdo entre clubes. Tomé la decisión de no meterlo en el grupo para no tener un jugador que pueda salir del club 24 horas después", explicó Christophe Galtier, entrenador del conjunto parisino, al no convocar al volante de la Selección Argentina para el duelo que el equipo de Lionel Messi y compañía jugará ante Toulouse este miércoles por la quinta jornada de la Ligue 1.