Pareja de médicos aparece maniatada y degollada

Minutos antes, Field le había enviado un mensaje a un amigo en el que le advertía que alguien armado había entrado al lujoso complejo, aunque ya era tarde y el asesino no tenía obstáculos para cumplir con su objetivo.

Como si el morbo de la forma en que los mató no fuese suficiente, Teixeira cortó fotos de la pareja, las distribuyó por toda la propiedad y dejó un mensaje. Luego de finalizar su puesta en escena, quiso escapar sin advertir que la policía ya había rodeado el lugar. En su intento por huir, resultó herido, aunque no de gravedad. Los investigadores todavía no logran determinar por qué el asesino, que había estado en la cárcel hasta hacía poco tiempo hizo lo que hizo. Según familiares y amigos de la pareja, no había relación entre ellos y Teixeira, aunque fuentes de la investigación señalaron lo contrario sin dar mayores detalles. Ahora están tratando de determinar cómo tuvo acceso a las tarjetas de seguridad que le permitieron entrar al departamento sin la necesidad de forzar ninguna puerta.

Field, de 49 años, era médico y trabajaba en North Shore Pain Management. Era considerado un “guía” para sus colegas y un pionero en cuestiones de tratamientos paliativos contra el dolor. Bolaños, de 38, ejercía la pediatría y tenía una práctica que era adorada por todos: cuando veía que un niño sufría severos dolores y que estos no cedían, les cantaba para que pasaran un mejor momento y pudieran calmarse. Ambos tenían planificado casarse a fin de año, pero Teixeira, quien nació en Guinea y fue criado en Cabo Verde por un tío, lo impidió.

El asesino, llamado Bampumim Teixeira, tenía tarjetas de seguridad para ingresar al complejo. No se sabe cómo las consiguió.

Un velorio con más de un muerto

Dos miembros de una pandilla de Chicago atacaron y comenzaron a disparar contra un grupo de personas que lloraban la muerte de un hombre que había sido asesinado hacía unas horas. En esta balacera en medio del velatorio murieron un hombre de 25 años y una mujer de 29, además de haberse registrado ocho heridos. Este trágico hecho sucedió cuando amigos y familiares participaban del funeral de un hombre de 26 años, y de repente dos sujetos enmascarados y armados con rifles aparecieron y comenzaron a disparar, según informó el vocero policial Anthony Guglielmi.