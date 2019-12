Parió a su bebé y nadie lo agarró: murió por el golpe

El hecho ocurrió en un sanatorio privado de Gualeguaychú. “Uno esperaba que por ir a un lugar así iba a estar mejor, pero jamás pensamos que íbamos a tener ese desenlace”, se quejó amargamente Claudio, en declaraciones recogidas por el diario El Día.

“El único momento en que pude tocarlo fue cuando estaba en la incubadora. Ahora nos toca esperar, que nos entreguen al bebé y poder irnos a Urdinarrain donde vamos a enterrarlo”. Claudio (papá de la criatura)

El trabajo de parto empezó alrededor de las 13:30 y a las 14:10 fue el momento del nacimiento. Desde ese momento, todo se dio muy rápido y a las tres de la tarde Claudio ya estaba ingresando con su hijo al Hospital Centenario. “Dejé a mi mujer porque mi bebé estaba mal y le pedí a mi mamá que me la cuide a ella. Me fui al hospital y ahí estuve esperando hasta que se arrimó la doctora que lo estaba atendiendo y me dijo que estaba bien, que lo habían estabilizado, y que íbamos a necesitar mandarlo a Paraná para hacerle una tomografía computada porque tenía un hematoma en la cabecita y el neurocirujano se lo iba a sacar para que estuviera bien”, relató Claudio, quien dijo que lo sucedido no es comparable con nada: “Lo que yo he visto en películas, en cosas que uno se imagina, esto fue muy diferente: el bebé salió y cayó al piso, no dio tiempo a la partera a agarrarlo y la obstetra no reaccionó. Lo único que hicieron fue levantarlo del piso y meterlo en una incubadora y llevármelo al hospital. El cordón se cortó solo cuando el bebé cayó”

Ya en la ambulancia, camino a Paraná, Claudio confiaba en que las cosas mejorarían a pesar de que tenía claro lo grave de la situación. Sin embargo, a la altura de la localidad de Nogoyá, el mundo se le derrumbó: “En un momento, los médicos que venían cuidando a mi bebé le pidieron al chofer de la ambulancia que se metiera en la ciudad”, dijo Claudio, pero no pudo concluir ahogado en su propio llanto de dolor y tristeza.

26 años La edad de la mamá.

Por respeto, no se dio a conocer el nombre de la madre del niño fallecido aunque sí se supo su edad. ahora está actuando la Justicia en busca de determinar si se trató de una muerte accidental o hubo negligencia.