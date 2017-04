Partido clave para Cipo y Homann en Carlos Casares

El partido en la provincia de Buenos Aires comenzará a las 20:30 con el arbitraje del santafesino Sebastián Racinglio.

El lunes, previo al viaje, la dirigencia se hizo presente en la práctica del plantel profesional y se habla de que un mal resultado puede ser determinante para la continuidad de Henry Homann.

Para colmo, Cipo no podrá contar con su zaga central titular, ya que Marcos Lamolla no viajó por lesión y el capitán César Medina no lo hizo por acumulación de amarillas.

Es por esto que el equipo inicial se conocerá recién en las horas previas al pitazo inicial.

El rival, llega como uno de los candidatos de la zona, escolta a tres puntos de Unión de Sunchales pero con un partido menos.

Por otro lado, en el mediodía de hoy se sortearán los 32avos de final de la Copa Argentina, que tiene al Albinegro como protagonista y que puede ponerlo cara a cara con un equipo grande del país.