“Luciana Salazar acaba de tomar la decisión de vender su reality. Vender el parto de Leah Martínez, que es la mujer que va a dar a luz a su hija. Va a contar a través de imágenes toda su vida privada y todo lo que va a vivir ella a partir de ahora en Estados Unidos”, adelantó Monti. Ante la desconcertada mirada de Ana Rosenfeld, abogada de Luli, el periodista continuó: “Ya alquiló un departamento. Dicen que quien compró los derechos de este reality de Salazar fue quien pagó el alquiler de este departamento”.

Por su parte, la conductora agregó que tenía la misma información. “Tengo una información parecida. Tengo audios, pero como pertenecen a la vida privada, no sé si los voy a poder pasar. Pero los tengo”, reveló Pamela David.

Rosenfeld, quien estaba invita al programa, no entró en polémica y dijo desconocer el proyecto que tiene su clienta: “Sobre esto puntualmente no tengo la menor idea. En el momento en que me tenga que enterar, me enteraré”, señaló la abogada, que es muy requerida por la farándula.

En el mismo ciclo informaron que la productora que está detrás de Salazar es Mandarina. Previo a que Monti contara los planes de la rubia, Luciana lanzaba un enigmático tuit: “Día D”.

Palito

Después de vender la nota sobre el supuesto reality que llevará adelante, la modelo y ex de Martín Redrado envió un mensaje por su cuenta de Twitter: “¡Cómo operan algunas personas! Encima con mala información. Una sola persona sabía esa información errónea que no estaba actualizada. Raro”.

La última vez que tuitó Luli fue ayer y se manifestó más que feliz. “SITUACIÓN SENTIMENTAl... esperando al amor de mi vida #Matilda”, escribió la blonda y acompañó el mensaje con el emoji de corazones y la cara de un bebé.

En familia

La dueña del vientre

Leah Martínez, la dueña del vientre que alquiló Luli, es enfermera. Actualmente está casada con un médico y fruto de ese amor tienen una hija de 6 años. Allegados a la mujer contaron que el esposo de Leah, la hija y Luli participarán del parto.