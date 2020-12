Pasaban disparando tiros y asesinaron a un hombre

“Te arrebataron la vida como si nada. No tenían derecho a nada, ni de haberte matado. Papi teníamos muchas cosas por compartir. Tu nieto no tenía por qué verte así. Cómo se lo explico a Tahi que su LELO no está, ¿cómo hago papi? Sólo hay dolor y bronca en mi alma en este momento. Te amé, te amo y te amaré por el resto de mi vida, amor mío! Mi León de Jah”, posteó su hija en sus redes sociales, donde agregó: “Gracias por absolutamente todo, por ser tu hija, por ser ese hombre hermoso que eras conmigo. Tu única hija mujer, tu negrita acá está! Gracias por hacerme hincha de Chicago ese amor que teníamos mutuo por el club va hacer por el resto de mi vida papito!”

Asimismo, la mujer también subió otro posteo con la foto del supuesto asesino de su padre.

48 La edad que tenía “el Turco”, como todos lo conocían

En el barrio era una persona muy querida por todos y enormes muestras de dolor por este crimen absurdo. Según una testigo, el grupo de tiradores era de cinco personas.