Pasión en Las Vegas

Después de blanquear su polémica relación, Federico Bal y Laurita Fernández realizaron su primer viaje juntos a la ciudad de Las Vegas. El hijo de Carmen se encargó de compartir en la redes una foto de su estadía en la ciudad del pecado, en donde se los puede ver muy entregados y apasionados.

Ambos están a los besos en la piscina del Hotel Bellagio, aunque en la caliente imagen -en blanco y negro- se puede ver la mano del actor en la infartante cola de su novia. Junto a la postal más esperada, Bal escribió: “Vegas, con ella”.

Un detalle que no es menor es que en la foto también se puede apreciar en primer plano el tatuaje de una boca con gruesos labios que se hizo el actor a fines de 2016. Eso no hace otra cosa que confirmar que esos labios son, como muchos imaginaron en su momento, de Laurita.

El actor también subió un video en el que se los ve muy contentos mientras Fede conduce un lujoso auto descapotable con música de fondo. Cabe señalar que los ganadores del “Bailando” 2015 se fueron a Las Vegas para participar de un nuevo programa de televisión que conducirá el Pelado López por la pantalla de El Trece que será producido por Mandarina.

Día a día

Previo al viaje Laurita reveló que “no está muerta de amor”. Sin embargo, aclaró el dicho con la mejor onda: “No puedo salir a decir que estoy muerta de amor porque no sería real. Sí me pasan cosas hermosas con él y es alguien más que importante en mi vida. No sé si proyectamos, pero sí que vivimos el día a día. Disfrutamos y nos hacemos bien, teníamos ganas de eso. Venimos de un año complicado para los dos, y hoy estar tranquilos es lo más valioso”.

Laurita aún no está confirmada para el “Bailando” y no tiene muchas intenciones de participar. Ella misma se encargó de aclarar que tiene ganas de “probar otras cosas”.