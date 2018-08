Pasional y sin amor

Sin embargo, en cuestiones del corazón, Moria parece estar muy lejos de enamorarse. Así lo dejó claro en Agarrate Catalina, programa que se emite por la Once Diez. “Me cuesta mucho enamorarme. No me permito sufrir por amor: si veo venir el dolor lo descarto”, manifestó Casán. Y luego explicó: “Nunca me enamoré, sólo de mí. Me puedo apasionar, pero no llegar al amor”.

La madre de Sofía Gala Castiglione luego se expresó sobre su personalidad: “Corté el cordón umbilical cuando me independicé a los 12 años. A partir de ahí, la prioridad soy yo misma. De chiquita ya me daba cuenta de que el hombre recepcionaba mi cuerpo y lo halagaba”.

p26-f02-moria-casan-intrusos.jpg

En la mayoría de sus parejas Moria siempre buscó hombres mucho menores que ella. Algunos terminaron en escándalo, como fue el caso de Luis Vadalá, con quien se casó en Miami y estuvo en pareja diez años. La relación terminó cuando Moria lo acusó de infiel frente a las cámaras, en el programa de su amiga Susana Giménez.

Luego se relacionó con el empresario gastronómico Gustavo Massud, continuó con Michael Willard, vicepresidente del Banco Nación sucursal Nueva York, el estilista Fabio Cuggini y el empresario Xavier Ferrer Vásquez. Una de sus últimas parejas fue Luciano Garbellano, el propietario de un controvertido club nocturno.