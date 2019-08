PASO 2019: los candidatos que quedaron afuera de la elección de octubre

Lejos de los 47 puntos de la fórmula de los Fernández en el Frente de Todos quedaron el Movimiento al Socialismo, que llevaba la fórmula Manuela Castañeira - Eduardo Mulhall que obtuvo 0,71% y así no habrá mujeres entre los candidatos presidenciales de octubre.

Más atrás quedaron el Frente Patriota de Alejandro Biondini y Enrique Venturino con 0,24%, el Movimiento de Acción Vecinal de Raúl Albarracín y Sergio Pastore con el 0,15% y el Partido Autonomista de José Romero Feris y Guillermo Sueldo con el 0,11%.

En Neuquén, el Movimiento al Socialismo (MAS) fue la única fuerza que no superó el 1,5% de los votos en los comicios legislativos y así no podrá presentarse en las elecciones generales de octubre. En senadores, Ximena Meza Arroyo y Juan Uribe consiguieron 4220 votos y con el 1,11% no pasaron el umbral mínimo.

En tanto en diputados, Alcides Christiansen y Daniela Albera Rodríguez obtuvieron 3999 votos y con el 1,05% tampoco superaron el mínimo necesario para seguir en la carrera electoral.

Meza Arroyo fue una de las primeras candidatas en emitir su voto ayer y tras hacerlo dijo en LU5 que esta normativa del 1,5% era proscriptiva para algunos espacios.

