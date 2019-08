Pasó medio año postrada en una cama y hoy brilla en El Biguá

Pero Marisa, sin llegar a desoir las recomendaciones médicas, se ajustó al tratamiento y hoy continúa dribleando, lanzando o buscando el rebote para su actual equipo de Las Bigualas, del club El Biguá. “Sentí un tirón fuerte en el cuello”, recordó la jugadora de 32 años sobre aquel ingrato momento. El dolor continuó durante semanas. “Me lo trataron como una tortícolis primero pero luego de hacerme cinco resonancias magnéticas pudieron dar con el diagnóstico: tenía una pérdida de líquido cefalorraquídeo. Se me hicieron fístulas (conexión anormal entre los órganos) en la membrana, que hizo que este líquido saliera del lugar donde debe estar y dejara de mantener humectado el cerebro, por decirlo de alguna manera”, detalló. En muchos casos, este tipo de situaciones, denominadas Hipertensión Intracraneal, pueden derivar en un ACV. “Por eso tuve que hacer un tratamiento, en donde no podía moverme”, describió. “Estuve un mes internada. Tenía que estar acostada. Seis meses estuve sin levantarme de la cama. Ni siquiera podía ir al baño”, agregó. Fue ahí cuando le recomendaron dejar de jugar al básquet. “Fue lo que más me afectó”, aseguró Quiroga, que aún continúa con el tratamiento y controles constantes.