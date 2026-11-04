Tras forcejear con la menor en la calle, rompió el vidrio de una puerta del colegio. Al joven de 23 años ya lo venían investigando. Quedó detenido y será indagado.

Acosaba por las redes a una nena de 12 años, fue de Buenos Aires a Ushuaia e intentó llevársela de la escuela.

Un joven de 23 años que viajó desde Buenos Aires hasta Ushuaia para enbcontrar a una nena de 12 años, a quien había conocido por las redes sociales , fue detenido el lunes 2 de noviembre de 2026 en Tierra del Fuego .

Según el fiscal, intentó llevársela por la fuerza en la calle y después de ese primer intento, rompió el vidrio de una de las puertas de acceso de su escuela con la intención de entrar a buscarla.

El caso se enmarca en un caso de grooming que ya estaba bajo investigación, y el detenido fue identificado como Francisco Joel Sebastián Álvarez Ruiz, según el parte policial.

Los efectivos lo aprehendieron en el lugar, bajo el procedimiento de flagrancia de la Ley 792. A partir de esa instancia, el Ministerio Público Fiscal desarrolla una investigación.

El intento de rapto en Tierra del Fuego

El episodio se produjo minutos antes del ingreso del turno tarde a clases.

“Los chicos habían ido a almorzar, estaban volviendo, y el sujeto se presentó identificando a una de las menores, de 12 años, con la que venía teniendo un contacto vía informático", reconstruyó el fiscal de Ushuaia, Nicolás Barone, en diálogo con La Nación.

La patada a la puerta de vidrio del colegio de Ushuaia, donde la menor se refugió ayudada por varios compañeros (foto de El Sureño). EL SUREÑO

Y agregó: "Intenta agarrarla por la fuerza, la chica con ayuda de sus pares logra escapar y corren hacia el colegio. Ahí el individuo rompe el vidrio e intenta ingresar a la institución”.

El aviso de la escuela a las familias

La escuela envió un aviso urgente a las familias.

Según ese comunicado, los alumnos habían advertido que una persona desconocida merodeaba el edificio y se había acercado a un grupo de estudiantes “con no buenas intenciones”, tal como lo entendió el equipo de gestión.

Después, el hombre llegó al ingreso y rompió los vidrios de la puerta principal, con un comportamiento violento.

Ante lo ocurrido, el establecimiento resguardó a los alumnos y convocó a la policía, que detuvo al sospechoso.

La institución educativa indicó que realizará “las intervenciones necesarias”, mientras que fuentes de la investigación sostuvieron: “El hombre fue a la escuela para llevarse a la chica”.

Grooming y grave acusación contra el detenido

En el expediente se investiga una tentativa de rapto con intenciones de agresión sexual, a lo que se suman las amenazas y los daños provocados en el colegio.

“Actualmente se investiga todo el hecho desde una mirada integral”, aseguró Barone.

El hombre ya estaba bajo la lupa del Juzgado de Instrucción N° 3 de Ushuaia, que había recibido una denuncia de la familia de la menor.

El padre de la nena ya lo había denunciado

Según explicó el fiscal, el padre denunció un hecho de grooming: en el chat de Discord había hallado conversaciones extrañas y no apropiadas con un desconocido de otra jurisdicción. A eso se sumaron amenazas por redes sociales a compañeros de la chica, con el objetivo de celarla y buscar información.

Tras ese intercambio, el sospechoso le habría anticipado a la chica que viajaría y la retiraría del colegio para irse juntos, una amenaza que concretó al presentarse en la institución el lunes.

La tentación de un viaje

Aníbal Lazzaroni, especialista en delitos informáticos que capacitó a fuerzas federales de la provincia en ciberdelitos y acoso infantil, alertó por el crecimiento de casos en Tierra del Fuego.

Al analizar este tipo de situaciones, afirmó: “Hay un montón de chicos que reciben la inducción de tener el pasaje para ir a Buenos Aires o la posibilidad de que alguien vaya a buscarlos a la provincia y después los sacan para otro lado. Es muy grave lo que pasa”.

En sus palabras, “la provincia tiene un 80% de las condenas firmes por abuso sexuales. Es el problema más grave, y no tenemos políticas públicas”.

El especialista planteó además que las modalidades delictivas están cambiando: “parte del grooming se orienta actualmente a captar y someter a menores para que produzcan fotografías y videos de contenido sexual destinados a su comercialización”.