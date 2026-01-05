Ataque salvaje en Santa Cruz: una patota apuñaló a un chico que pelea por su vida

Ocurrió el sábado a la noche en la localidad de Puerto Deseado . Testigos dijeron que otros adolescentes lo acompañaban, pero se fueron sin asistirlo.

Con salvajismo y total falta de humanidad un adolescente fue apuñalado y abandonado en la calle por otro grupo de jóvenes que, sin pedir ayuda ni asistirlo, se fueron y lo dejaron gravemente herido en plena vía pública, en un episodio que generó conmoción en la ciudad Puerto Deseado, Santa Cruz .

El ataque ocurrió el sábado por la noche en el barrio Randisi, y es investigado por la Justicia mientras la Policía trabaja para reconstruir cómo fue la agresión y quiénes participaron.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, el alerta llegó a través de un llamado que advertía por la presencia de un joven ensangrentado en la calle. Cuando los efectivos arribaron, constataron que tenía una herida de arma blanca en el abdomen y una importante pérdida de sangre, por lo que se activó la asistencia médica de urgencia .

Vecinos de la zona aseguraron que el adolescente no estaba solo. Según esos testimonios, al menos cinco chicos lo habrían trasladado hasta el lugar donde fue encontrado, pero se retiraron sin pedir ayuda ni permanecer para explicar lo ocurrido. Esa secuencia es una de las claves que ahora intenta esclarecer la investigación.

"Lo dejaron tirado y se fueron"

El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de Puerto Deseado, que avanza con medidas para determinar el contexto del hecho, el posible móvil y la identificación de quienes estuvieron con la víctima antes y después de la puñalada. En paralelo, también se mencionó la intervención del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Minería, a cargo de la conjueza Nancy Piutrillan, en el marco de las actuaciones correspondientes.

“Lo llevaban como cinco pibes, pero ninguno se quiso hacer cargo. Lo dejaron tirado ahí y se fueron. No se puede creer la cantidad de sangre que había”, relató un vecino al sitio La Opinión Austral.

En el plano operativo, las tareas se concentran en precisar dónde ocurrió exactamente la agresión, si el adolescente fue atacado en ese mismo punto o si lo llevaron herido desde otro lugar, y cuál era el vínculo con el grupo que lo acompañaba. Además, se buscan testimonios que ayuden a establecer una línea de tiempo clara: cuándo se produjo el ataque, cuánto tiempo pasó hasta el aviso al 911 y por qué nadie se quedó a asistirlo.

Por el momento, una hipótesis que se analiza es que el episodio esté relacionado con una pelea previa o un conflicto entre pares, algo que deberá confirmarse con declaraciones, peritajes y el avance de la causa.

Otra pelea a puñaladas en Santa Cruz dejó un muerto y un herido

Los últimos días del 2025 los vecinos de Las Heras presenciaron una brutal pelea a puñaladas, que dejó un muerto y un detenido el sábado 21 de diciembre en pleno centro, a metros de una plaza San Martín abarrotada de gente.

El episodio terminó con la muerte de Patricio Alejandro Velásquez Chiguay, padre de dos hijas y generó una fuerte reacción en la comunidad y una movilización hasta la comisaría.

Patricio Velázquez, asesinado en una pelea a puñaladas en Las Heras - Santa Cruz

En tanto el atacante fue detenido a los pocos minutos y según se informó, cuenta con antecedentes penales, entre ellos una causa previa por intento de usurpación de vivienda, resistencia a la autoridad y daños calificados.