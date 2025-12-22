Pelea a puñaladas frente a una plaza de Santa Cruz repleta: murió un hombre y un músico está grave

Sucedió cerca de 20.30, con adultos, jóvenes y niños compartiendo el paseo de Las Heras. El agresor fue señalado por testigos y detenido : tiene antecedentes.

La Plaza San Martín, en el corazón de Las Heras, en Santa Cruz (foto de archivo).

Los vecinos de Las Heras viven horas de conmoción ante un hecho de violencia infrecuente para esa ciudad de Santa Cruz : una brutal pelea a puñaladas , que dejó un muerto y un herido grave el sábado 21 de diciembre en pleno centro, a metros de una plaza San Martín abarrotada de gente.

La brutal pelea se dio el sábado cerca de las 20.30, en un horario en que el lugar se encontraba lleno de vecinos, jóvenes y menores de edad. En el episodio resultó gravemente herido Patricio Alejandro Velásquez Chiguay , quien fue hallado tendido en el suelo con múltiples heridas .

Testigos relataron escenas de desesperación tras el ataque. El hombre fue trasladado a un centro de salud pero los médicos no pudieron salvarlo. Unas horas después, cerca de las 23.30, falleció como consecuencia de las heridas.

La riña tuvo otro herido de gravedad: Germán Esteban Nahuelcura, músico de la agrupación Wiñay Mapu, quien continúa internado en terapia intensiva bajo observación médica.

Según confirmaron fuentes oficiales de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, el artista permanece con pronóstico reservado debido a las lesiones que sufrió en el abdomen y el tórax, aunque estable.

El estado de salud de Nahuelcura es seguido minuto a minuto por el equipo médico del hospital local, mientras se evalúa su evolución clínica en las próximas horas. Las heridas que presenta son de carácter cortopunzante y comprometieron zonas vitales de su cuerpo.

El ataque a metros de la plaza principal

La Comisaría Primera de Las Heras recibió un llamado a las 20.35 alertando sobre una riña con arma blanca en la intersección de Gobernador Gregores y Rivadavia, en el corazón de la ciudad.

Al llegar al lugar, el personal policial encontró a Germán Nahuelcura acercándose al móvil con heridas cortopunzantes visibles en la zona abdominal y torácica. Los efectivos le aplicaron maniobras de primeros auxilios para frenar la pérdida de sangre hasta que llegó la ambulancia.

Patricio Velázquez, asesinado en una pelea a puñaladas en Las Heras - Santa Cruz Patricio Velázquez Chihuay murió unas horas después del ataque en el hospital: la mamá de sus hijas pidió que, por ellas, no suban videos de la pelea a las redes.

Tras ser estabilizado en el lugar, Nahuelcura fue evacuado de urgencia en hospital, donde quedó internado en terapia intensiva debido al compromiso de sus lesiones.

Velásquez, en tanto, fue trasladado de urgencia en una camioneta policial debido a su crítica situación. Fuentes locales indicaron que recibió varias puñaladas en el abdomen que le provocaron lesiones de extrema gravedad.

El hombre ingresó en estado crítico y fue llevado de urgencia a quirófano. Pese a los esfuerzos médicos, falleció cerca de la medianoche, pasadas las 23:30, según el certificado de defunción al que tuvo acceso La Opinión Austral.

El fallecido tenía dos hijas

Velásquez era padre de dos hijas, Nahiara y Damaris, y su muerte generó una fuerte reacción en la comunidad. La triste noticia fue dada a conocer primero en las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de dolor e incredulidad.

Franco Spilman, allegado a la víctima, publicó un mensaje que rápidamente circuló entre vecinos y amigos: "Que descanses en paz Tevy querido. Qué tristeza, cuánto dolor, cuánta bronca e impotencia. Mi más sentido pésame para sus adoradas hijitas, familiares y amigos".

Germán Nahuelcura, músico herido en una pelea a puñaladas en Las Heras - Santa Cruz Germán Nahuelcura, músico del grupo Wiñay Mapu.

En medio del dolor, Patricia Aguirre, madre de las hijas de Patricio Velásquez, realizó un fuerte pedido público para preservar a las niñas del impacto de la difusión de imágenes vinculadas al ataque.

"Les pido por favor que no publiquen el video donde asesinan a su papá. Es muy doloroso para ellas", expresó en sus redes sociales, solicitando empatía y responsabilidad a la comunidad.

El pedido fue acompañado por numerosos mensajes de apoyo y llamados a no viralizar material sensible relacionado con el hecho. En los comentarios, decenas de personas expresaron dolor y reclamos por la violencia que atraviesa la localidad, mientras muchos pidieron respeto por la familia.

El detenido, con antecedentes en Santa Cruz

Testimonios recogidos en el lugar de la pelea señalaron a un hombre con una remera deportiva de Boca, quien se había retirado del lugar. Con esa descripción, la policía logró localizar y reducir a Fernando Gabriel Olivera, quien también presentaba heridas cortopunzantes.

E l sospechoso fue trasladado bajo custodia al hospital y posteriormente quedó detenido e incomunicado por disposición del juzgado interviniente.

Pelea a puñaladas en Las Heras - Santa Cruz - detención El presunto agresor fue identificado porque testigos informaron que vestía una camiseta de Boca: también presentaba heridas cortantes, pero no de gravedad. La Opinión Austral

Según se informó, cuenta con antecedentes penales, entre ellos una causa previa por intento de usurpación de vivienda, resistencia a la autoridad y daños calificados. En ese episodio anterior, Olivera habría agredido a un agente policial y provocado destrozos en la Seccional Primera.

El sospechoso permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. Durante la noche del ataque, la comisaría de Las Heras estuvo colmada de personas, mientras que personal policial y de Criminalística continuaba trabajando en la plaza San Martín realizando pericias clave para la causa.