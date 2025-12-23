Santa Cruz: cayó en la ruta 40 un mexicano acusado de pagar coimas millonarias en Argentina, Brasil y su país

La identificaron en un micro rumbo a El Calafate . La Justicia de EEUU lo investiga por sobornos a funcionarios, en una causa transnacional .

Abraham Cigarroa Cervantes, el exejecutivo de 51 años, al llegar a la Cárcel de Río Gallegos, en Santa Cruz, luego de su detención cerca del paraje La Esperanza.

Un operativo de control rutinario en la ruta 40 terminó con la captura de un prófugo internacional acusado de liderar un esquema de corrupción que alcanzó a la Argentina y otros dos importantes países latinoamericanos: Brasil y México. La detención del ciudadano de este último país, ex alto ejecutivo de empresas, se produjo el lunes 22 de diciembre pasadas las dos de la tarde en el paraje La Esperanza , ubicado entre Río Gallegos y El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

El detenido fue identificado como Abraham Cigarroa Cervantes , de 51 años, sobre quien pesaba una orden de captura internacional emitida en el marco de una investigación federal por corrupción que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos .

Personal de la División Unidad Operativa Caminera La Esperanza interceptó al sospechoso cuando viajaba en un colectivo de larga distancia. Venía desde Santiago de Chile acompañado por su familia, con la intención de llegar al centro turístico patagónico, según precisó Señal Calafate.

Durante la verificación de documentos, los efectivos constataron que el pasajero registraba medidas cautelares vigentes y un pedido de captura activo a nivel internacional. A partir de esta informacón, el procedimiento continuó siguiendo directivas del Juzgado Federal de Río Gallegos, que intervino de inmediato.

Cambio de destino en Santa Cruz

Lo cierto es que el sospechado ex ejecutivo mexicano no pudo continuar camino en su viaje familiar y cambió forzosamente de destino.

Cerca de las cuatro de la tarde, se dispuso que Cigarroa Cervantes fuera trasladado bajo custodia policial hasta la capital santacruceña, donde actualmente permanece alojado en la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal, una cárcel común, a disposición de las autoridades judiciales, que deberán resolver su situación.

Según información difundida por el medio estadounidense El Nuevo Herald, un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida acusó formalmente al ejecutivo de haber participado en una trama de pagos ilegales que involucraron a funcionarios públicos de Argentina, México y Brasil.

Cigarroa Cervantes se desempeñaba como exdirector financiero para América Latina de Stericycle, una compañía internacional especializada en gestión de residuos que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos.

Los cargos en su contra incluyen conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) mediante el otorgamiento de sobornos, y conspiración para falsificar libros y registros contables, también contemplados en esa normativa.

Si resulta condenado, el acusado podría recibir hasta cinco años de prisión por cada imputación, de acuerdo al Departamento de Justicia estadounidense.

Su empresa se disculpó y pagó millones por multas

La pesquisa determinó que entre 2011 y 2016 se efectuaron pagos ilegales —mayormente en efectivo— que se calculaban como porcentajes de los contratos firmados con organismos estatales. Estos desembolsos eran disimulados mediante registros contables falsos, el uso de eufemismos y certificaciones financieras adulteradas.

En abril de 2022, la empresa Stericycle admitió su responsabilidad en los hechos y acordó abonar más de 84 millones de dólares en concepto de sanciones, como parte de una resolución conjunta alcanzada con autoridades de Estados Unidos y Brasil.

La captura en suelo santacruceño, ahora, significa un importante avance significativo en una causa de alcance internacional.