Vuelve a funcionar el Aeropuerto de Río Gallegos y ahora preocupa qué puede pasar con el de El Calafate

Este martes retoman los vuelos en la capital de Santa Cruz. Una autobomba prestada, motivo de inquietud en la segunda mayor terminal aérea de la provincia.

Este lunes a las 16 se llevará a cabo la ceremonia oficial de reapertura del Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández de Río Gallegos. La terminal aérea de la capital de Santa Cruz estuvo cerrada desde el 1 de septiembre por obras de rehabilitación integral de la pista principal de despegues y aterrizajes.

Aunque la reapertura formal se realizará esta tarde, los vuelos comerciales volverán a operar el martes 23 de diciembre , bien temprano, de modo que ya este mismo lunes por la noche habrá pasajeros en el Aeropuerto.

La primera partida prevista es de un vuelo de A erolíneas Argentinas que saldrá a las 2.10 de la madrugada con destino a Aeroparque.

De este modo, Río Gallegos comenzará la normalización de la operatoria aérea, con la llegada y salida de vuelos desde y hacia Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y Ushuaia, en un momento clave por el inicio de la temporada de verano.

El Calafate, al límite

Justamente en el comienzo del verano, la vuelta a la actividad del aeropuerto capitalino de Santa Cruz podría llegar a generar un inconveniente en El Calafate, la principal ciudad turística de la provincia.

AeropuertoCalafate-OK.jpg El Aeropuerto Internacional de El Calafate, el segundo en importancia de Santa Cruz, después del de Río Gallegos.

Esto se debe a que se espera que desde Río Gallegos pidan de manera inminente la devolución de una autobomba Oshkosh especial para el uso en aeropuertos, y que es una de las dos que tienen actualmente en servicio en el de El Calafate.

Según informó el medio local Ahora Calafate, el Aeropuerto Comandante Armando Tola, de esa ciudad, cuenta con una sola autobomba Oshkosh propia que ya ha presentado problemas por falta de mantenimiento, y un antiguo camión Mercedes Benz 1114 que cumple solo un rol de apoyo.

De tal modo, si la otra autobomba es devuelta a Río Gallegos, El Calafate quedaría nuevamente con un margen mínimo de seguridad, lo que ante cualquier inconveniente, podría derivar en una baja de categoría operativa, de acuerdo a las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Ya en marzo de este año, el Aeropuerto de El Calafate debió suspender totalmente su actividad aerocomercial cuando su autobomba quedó fuera de servicio. En aquella ocasión se consiguió el préstamo de Río Gallegos y así pudieron reanudar los vuelos.

Qué se hizo en Río Gallegos

Las obras de renovación realizadas en el Aeropuerto Norberto Fernández incluyeron el fresado completo de la pista, la colocación de nuevas capas asfálticas, trabajos de señalización horizontal y vertical, mejoras en el sistema de balizamiento y controles técnicos estructurales.

De acuerdo con los informes técnicos, la obra avanzó dentro de los plazos previstos, sin desvíos que pusieran en riesgo la reapertura.

Según información oficial, la remodelación demandó una inversión cercana a los 30 millones de dólares, financiados por el Ministerio de Transporte de la Nación y la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000.

Días atrás, la secretaria general de la Gobernación de Santa Cruz, Soledad Boggio, y la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, junto al director de Desarrollo Aéreo Andrés Casanova, recorrieron las instalaciones y supervisaron la nueva pista, destacando la importancia estratégica del aeropuerto para la provincia y la región.