Chubut: los sorprendieron robando piezas de los históricos vagones de La Trochita

Se trataba de un botín no menor, no solo porque cada una de las piezas pesaba entre 1 y 3 kilos y el total del metal sustraído rondaba los 50 kilos, sino porque se trata de elementos fundamentales para el funcionamiento del tren que, en esta temporada de verano y ya desde la última primavera, convoca a cientos de turistas y no para de programar viajes de refuerzo, debido a la alta demanda de este paseo único por los paisajes cordilleranos, famoso a nivel internacional.