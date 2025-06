Comodoro Rivadavia: competirá con los hombres más fuertes del mundo y se entrena con una roca de 130 kilos

“Me llamaba la atención cómo la fuerza se manifestaba al mover vehículos, las piedras y al trasladar distintos elementos que uno veía que no eran convencionales”, contó José en una entrevista que le realizó el medio local ADN Sur.

"Siempre miraba a (Mariusz) Pudzianowski, un polaco que arrasó con el deporte. Era esa mezcla de culturista y una fuerza bárbara, porque lo veías y el tipo parecía todo musculoso, un culturista de salón, y a la vez tenía fuerza, ligereza y rapidez. Siempre tengo presente su cara de sufrimiento traccionando un camión”, recordó el comodorense.

De Comodoro Rivadavia a Alemania por segunda vez

El Ultimate Strongman de Alemania será el torneo número 20 de su corta trayectoria en la actividad. Este domingo saldrá hacia el país europeo para participar por segunda vez de la competencia de Fulda, la que toma como un desafío personal.

Entrenamiento de José Poblete, strongman de Comodoro Rivadavia.jpg Entrenamiento de José Poblete, strongman de Comodoro Rivadavia.

“Quiero saber dónde estoy parado en el deporte. Hace cinco años que lo hago y, dentro de todo, me ha ido bien en mi categoría. También he competido en categorías libres, pero quiero saber en qué nivel estoy”, explicó.

“El año pasado éramos 19 en mi categoría -agregó- y quedé en el puesto 11, ahí nomás del top diez, que era una de mis ambiciones, y este año somos 16, así que obviamente apunto a estar en lo alto”.

Todo sirve para hacer fuerza

¿De qué se trata el strongman? De demostrar quién es el más fuerte, simplemente o no tanto. Consiste en mover o levantar pesos que desafían la lógica del cuerpo humano: piedras, neumáticos, y una de las imágenes más frecuentes que se asocian a la disciplina es el movimiento de vehículos enormes con la tracción del cuerpo.

José se entrena con pesas pero también con una piedra redonda de 130 kilos, una goma de caucho de 90 kilos, caños y ruedas de carretones que pesan 95 kilos.

“Siempre ando chatarreando”, explicó, divertido. “Esas ruedas de carretón me las donó un hombre en Caleta Olivia el año pasado. Las ruedas esas, las de Pico Truncado, un hombre tenía un taller y me las regaló. Los caños me los donó un muchacho, Diego, que tiene una empresa que se llama Caño Sur, y siempre me dio una mano de entrada”, detalló.

“Las demás cosas, todo lo que son discos, barras, todo el gimnasio, son compras mías que vengo haciendo desde 2007, más o menos. Monedita que agarraba del aguinaldo, juntaba y compraba. Porque, como te decía, primero mi idea era tratar de trabajar a futuro en esto”, agregó.

“Te tiene que gustar, te tiene que apasionar, porque si no, no es muy saludable recibir cagadas a palo así porque te guste nomás”, cerró el hombre fuerte de Comodoro Rivadavia. En pocos días, en Alemania, podrá sacarse el gusto.