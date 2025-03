Comodoro Rivadavia: identificaron el cuerpo que apareció flotando a metros del paseo costero

La aparición de un cuerpo flotando en el mar a metros del paseo costero de Comodoro Rivadavia , el miércoles a primera hora de la mañana, conmocionó a una ciudad que en lo que va de 2025 registró ya siete crímenes violentos , muchos vinculados al mundo del delito y a ajustes de cuentas . Sin embargo, luego de la autopsia se confirmó lo que la policía de Chubut había anticipado: en esta ocasión, no hubo participación de terceros.

“La autopsia realizada da que la persona falleció por ahogamiento”, aseguró el jefe Regional de la policía de Chubut, comisario Fredy Vera, a ADN Sur luego de la confirmación de la hipótesis que ya había anticipado el día anterior.

Del mismo modo, los forenses comprobaron que -como se percibía en el momento del hallazgo del cuerpo- la herida que tenía en el rostro, a la altura de la pera, “era superficial” y no resultaba la causal de muerte.

Como supusieron los agentes que sacaron los restos de Playacar del agua y los trasladaron, esa lesión podría corresponderse con golpes con rocas u otros elementos en el agua.

Luego de comprobar que no hay registros de que la víctima haya sufrido violencia, en lo que ya con claridad resultó un accidente, se esperaba que en la mañana de este jueves el cuerpo fuera entregado a los familiares del fallecido, quienes habían programado el inicio del velatorio en la sede de la SCPL en la avenida Canadá, a partir de las 11.30.

Murió después de una noche de trabajo

Consternados ante la noticia, incluso, otros trabajadores de los carritos gastronómicos contaron que en la noche del martes anterior a su deceso, Playacar había estado trabajando normalmente.

Su cuerpo fue divisado cerca de las 8 de la mañana siguiente desde la avenida Duclós, cerca del lugar.

"Nos informaron que había una persona en el sector de la playa, dentro del agua. En un primer momento no se precisó si estaba sin vida, pero una comisión policial se constituyó en el lugar y certificó la veracidad de lo informado. Estaba sumergida en el agua y ya se encontraba sin signos vitales", había detallado Vera poco después de la intervención de la policía, ante un llamado a la Comisaría de la zona.

“Muy cerca de la playa” de Comodoro Rivadavia

"Estaba muy cerca de la playa. En principio, presentaba signos de haber estado sumergido, lo cual es típico en casos de ahogamiento, como la presencia de espuma en la boca”, aclaró el jefe policial, quien anticipó que la principal hipótesis era lo que la autopsia más tarde confirmó.

Entre las pertenencias del fallecido habían encontrado su billetera con plata y sus documentos, lo cual además de agilizar su identificación, fue un claro indicio de que la víctima no había sido víctima de un robo.

"Personal de Criminalística analizó el cuerpo y no detectó signos de violencia. No presentaba golpes en el rostro, la cabeza o el cuerpo. Tampoco había rigidez cervical, lo que indica que el deceso no llevaba más de dos o tres horas", agregó el jefe policial.