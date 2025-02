Comodoro Rivadavia: le robaron el auto recién comprado y mientras hacía la denuncia la quisieron estafar

Relató que este lunes por la mañana, cuando salió de su casa para salir a trabajar, se encontró con que ya no estaba el vehículo que en la noche anterior había dejado estacionado junto al frente de su vivienda, ubicada en Juvenilia y Laferrere, del barrio Ceferino Namuncurá.

Melina aseguró que el robo que sufrió está lejos de ser el primero en la zona donde vive. “En mi cuadra ya tuvimos casos de robos. Hay un grupo de gente que pasa y tantea los autos. A mi vecina, que tiene un Etios también, le robaron la rueda de auxilio la semana pasada”, afirmó.

Asimismo, contó que otro vecino también padeció el robo de su auto, un Ford Ka hace algunos días. Y dijo que ese vehículo fue encontrado poco después, tirado en otro barrio de Comodoro Rivadavia. “Yo estoy esperando que también encuentren el mío”, se esperanzó.

Buscan pistas en Comodoro Rivadavia

Respecto del robo de su Toyota, contó: “El domingo llegué a las 8 de la noche, y cuando salí el lunes a las 10 menos cuarto para irme a trabajar no estaba el auto”. La vecina explicó que el vehículo que tan poco tiempo llevaba en su poder no tenía alarma, y que la documentación del auto se encontraban en la guantera.

Toyota Etios 2021 robado.jpg Comodoro Rivadavia: el Toyota Etios robado en el barrio Ceferino Namuncurá.

“Llamé a la policía y llegaron muy rápido, me preguntaron lo de rutina y me pidieron que fuera a hacer la denuncia”, agregó.

Mientas estaba en medio de esos trámites, padeció una nueva situación desagrdable. “En el momento en que estaba haciendo la denuncia me quisieron estafar. Pasé por esa situacion con la policía presente, cuando una persona me pidió plata en las redes sociales para darme información por el auto”, agregó.

Después de que Melina realizó la denuncia, efectivos de la Policía de Comodoro Rivadavia se dirigieron hacia su domicilio en busca de pistas del hecho. A la vez, le aseguraron que se encontraban controlando las cámaras de los accesos norte y sur de Comodoro, para verificar si los ladrones habían escapado de la ciudad a bordo del vehículo.

Una cámara podría ser clave

En cuanto a las averiguaciones a través de cámaras de seguridad o testigos, Melina indicó que la vecina de enfrente de su casa podría tener material que podría resultar clave para la investigación, ya que cuenta con cámaras de vigilancia. Pero ni ella ni la Policía habían accedido todavía a las eventuales grabaciones que pudieran existir.

“Los vecinos me estan ayudando un montón, la gente compartió un montón de veces la publicación, pero no hay novedades", reconoció, no obstante.

En relación con los datos de identificación del auto, indicó que se trata de un Toyota Etios modelo 2021 de color gris muy oscuro, “casi negro”, con baúl.

También especificó algunos detalles particulares que podrían ayudar a identificarlo. “Lo particular es que a la ventana de atrás del acompañante le falta el plástico que dice Etios”, contó. Y agregó, además: “En la luneta, (el auto) tiene un sticker de ‘Mi casa auto’, del chico que me lo vendió hace tres semanas".