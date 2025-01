El drama de un cantante de Comodoro Rivadavia por la trágica muerte de un familiar en la ruta

“No hay palabras para tanto dolor”. Juanci Herrera no habla del desconsuelo de esos desamores a los que les canta en sus covers de música tropical romántica. El artista de Comodoro Rivadavia menciona algo mucho más profundo y penoso: la pérdida de seres queridos en el marco de distintas tragedias.

“Mi corazón no da más de dolor”, escribió Serrano en sus redes.

Antes, el cantante que se enteró de esa triste noticia mientras se encontraba en Centenario, Neuquén, había realizado otra publicación. Solicitaba desesperadamente a sus conocidos una colaboración para viajar a Río Senguer, en cuyas inmediaciones ocurrió el siniestro, y oraciones para su familia.

“Están mi hermano, mi mamá, mi papá está internado, no sé cómo está mi hermanito y mi sobrina. No sé qué hacer, estoy desesperado y no tengo los medios para poder viajar”, contó entre sollozos.

Ruta Chubut El trágico accidente se registró en la Ruta N° 56 de Chubut, a kilómetros de la entrada de Río Senguer.

En una publicación posterior, Serrano comentó que ese problema estaba resuelto. “No tengo palabras para agradecer a toda la gente que se está preocupando y ocupando en esta situación tan dolorosa para todos nosotros”, expresó en la madrugada de este martes.

En tanto, en la tarde de este miércoles, el artista informó que estaba emprendiendo el viaje hacia Comodoro e informó que su papá había recibido el alta médica, mientras que el resto de su familia involucrada en el hecho permanecía hospitalizada.

"La verdad no alcanzan las palabras para expresar todo el cariño de la gente. Dios los bendiga mucho y el día miércoles voy a estar llegando a Comodoro si Dios me lo permite", señaló.

Cómo se produjo el siniestro fatal en una ruta de Chubut

El trágico accidente en la Ruta N° 56 de Chubut se registró este lunes, a 35 km de la entrada de Río Senguer. Lo protagonizó la familia de Juanci Serrano. Iban a bordo de una camioneta cuando una liebre se les cruzó en el camino causando el vuelco de la unidad y la muerte de una mujer de 27 años, cuñada del artista.

El despiste fatal se produjo en horas del mediodía aproximadamente en el kilómetro 13.5 de aquella ruta, a pocos kilómetros del cruce con la Ruta N° 40, según precisó Silvio Bassani, jefe de la comisaría local, en declaraciones a FM El Chubut.

“Nos dirigimos allí junto a Bomberos y personal del hospital y vimos una Renault Kangoo accidentada que estaba tripulada por una familia de 8 integrantes: 4 mayores y 4 menores", contó Bassani.

Dijo, además, que fue “el marido de quien manejaba” el que mencionó que la presencia del animal en el asfalto fue la causa de la pérdida del control del vehículo. La víctima, según precisó El Chubut, es la nuera de la conductora y madre de 2 de los niños implicados en el siniestro.

Los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital de Sarmiento donde le brindaron la primera atención. Luego, los trasladaron a Comodoro Rivadavia con distintos traumatismos.

El trágico antecedente familiar

“Hace 5 años se nos fue mi hermana...no hay palabras para tanto dolor”, escribió Serrano en su último posteo de Facebook, poco antes de las 3.30 de la madrugada de este martes.

Recordaba allí el incendio que a fines de 2020 azotó la vivienda donde se encontraba Yenifer Serrano, ubicada sobre la Avenida Juan XXIII, en el barrio Ceferino de Comodoro Rivadavia.

La mujer fue rescatada de las llamas junto a su hija, entonces de 3 años. Los Bomberos lograron reanimarla en el lugar, tras practicarle maniobras de RCP, pero murió un día después del siniestro.

“Solo pido a Dios que me ayude a estar fuerte por mi familia. Ayúdanos desde el cielo hermanita querida. SOS nuestro ángel”, fue el conmovedor mensaje final de Juanci Serrano, quien más de una vez logró levantarse ante distintas complicaciones que le presentó la vida.

Es que, además de estos dos episodios, el cantante sufrió en 2018 un grave accidente con su moto que le provocó cuadriplejia, complicaciones en la quinta vértebra y la médula, y fracturas en uno de sus brazos, de las que afortunadamente pudo recuperarse no sin antes superar distintos obstáculos.