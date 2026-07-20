La jueza de Puerto Madryn rechazó un planteo de nulidad de los imputados, pero se espera que apelen. La falta de pruebas directas del homicidio, clave.

El laberinto del caso Estremador: dos acusados por su muerte, pero no hay cuerpo ni acta de defunción.

Los abogados defensores de Gustavo Carreño y Matías Draiye, los dos acusados por la muerte de Eber Ariel “Chucky” Estremador -presuntamente ocurrida en Puerto Madryn, Chubut , en 2023- sufrieron un revés con el rechazo de la jueza Jesica Yamila Flores a su planteo de nulidad de la causa.

No obstante, si bien la resolución de Flores permite avanzar hacia el juicio oral y público por el hombre de 30 años que desapareció el 24 de octubre de 2023 y nunca fue encontrado, la causa todavía no está firme.

Lo más probable es que, una vez que finalice la feria judicial que comenzó este lunes, las defensas de Carreño y Draiye soliciten que otro tribunal revise la decisión adoptada por la jueza en uno de los casos más resonantes de los últimos años en Puerto Madryn.

El homicidio que nadie vio

El argumento central de los imputados es que no hay elementos concretos que demuestren de manera palpable la muerte de Estremador: no hay un acta de defunción que la certifique; el cuerpo nunca apareció.

Los abogados se basan en eso para sostener que no hay elementos suficientes para llevar el caso a los estrados judiciales. En base a eso solicitaron que se declarara la nulidad de lo actuado y se impidiera la continuidad del proceso.

Matías Draiye y Sebastián Carreño están acusados del homicidio de Eber Estremador en Puerto Madryn, Chubut.

Con la determinación de Flores, por ahora sigue adelante presentación efectuada por la fiscal María Eugenia Vottero Alberti, quien pidió la elevación a juicio y acusa a Carreño y Draiye por privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, con una acusación alternativa por homicidio.

El expediente, en principio, avanzará hacia la audiencia preliminar, instancia en la que se definirán las pruebas y los testigos que serán incorporados al juicio oral.

Lo subieron a un auto y nunca más apareció

El 24 de octubre de 2023, cámaras de vigilancia registraron la escena de dos hombres -presuntamente, Draiye y Carreño, socios en la empresa pesquera Bahía Camarones- que le dieron una paliza a Estremador y lo subieron a un auto, en la esquina de las calles Chile y Cholila, de Puerto Madryn. Fue la última vez que se lo vio con vida.

Dos días antes, Chucky habría estado involucrado en el robo de una motocicleta en el mismo barrio donde fue visto por última vez. Quienes denunciaron ese robo fueron justamente Carreño y Draye.

A la par de la elevación a juicio, la investigación sigue abierta para determinar exactamente qué ocurrió después de que la víctima fuera subida al auto, ya que el cuerpo nunca apareció.

El VW Gol, de Puerto Madryn a un desarmadero de Trelew

En noviembre de 2025, dos años después del episodio, fue hallado el automóvil Volkswagen Gol en el que se lo llevaron, de manera casual durante un operativo rutinario de tránsito.

El auto, originalmente negro, apareció pintado de verde y modificado como para correr picadas. Su dueño actual lo había comprado en un desarmadero de Trelew, presuntamente de buena fe, a fines de 2023, poco después de la fecha en la que ocurrió la desaparición.

En las pericias con luminol que se realizaron posteriormente fueron encontradas manchas compatibles con sangre en la parte interior del techo del vehículo.