El mensaje del papá de la chica que huyó de Santa Cruz con su padrastro: "No tengas miedo, ya pasó, volvé"

"Es como si se los hubiera tragado la tierra", sintetizó su madre cuando ya llevaba más de un mes a la espera de noticias que no llegaban.

Ahora el que salió a hablar públicamente es su papá, que vive en Paraguay, donde Nayelly creció al cuidado de su abuela materna hasta que ésta murió y se tuvo que mudar a Santa Cruz, con Arcenia.

Los pocos rastros que se pudieron detectar de la chica y su presunto captor -la justicia lo considera así- hacen que, actualmente, la principal hipótesis ubique a Nayelly en algún lugar de Perú. Pero son sólo especulaciones.

Nayelly García - Padre Efraín García.jpg Efraín García le hizo un pedido a su hija y le ofreció recibirla en su casa de Paraguay, el país donde Nayelly nació y creció hasta que tuvo que mudarse a vivir con su madre en Santa Cruz. La Opinión Austral

El último y casi único dato concreto que hay hasta ahora es el hallazgo de la Ford Eco Sport blanca en la que fueron vistos por última vez en Pico Truncado, abandonada cerca de un cruce fronterizo informal de Salta hacia Bolivia. En algún momento se habló que luego podrían haber ido, también, a Paraguay.

El mensaje desde un diario de Santa Cruz

En ese contexto, por primera vez desde que la chica se fue de Santa Cruz, donde vivía desde hacía apenas un año junto a su madre, con quien no tuvo contacto durante la mayor parte de su infancia, Efraín García habló con La Opinión Austral desde Paraguay y le dejó un mensaje a su hija.

“No estoy enojado con ella, la extraño, quiero que vuelva”, dijo el hombre, con la esperanza de que algún modo sus palabras le lleguen a Nayelly y así revea su decisión. “No tengas miedo, volvé con nosotros”, agregó.

Nayelly-Profugo-Recomepnsa.jpg Juan Apaza tiene pedido de captura internacional luego de haber huido con Nayelly, y se ofreció recomensa a quien aporte información sobre su paradero y el de la menor.

El pedido parece responder al mensaje que la menor les dejó escrito en una nota a él y a su madre el día que habría decidido marcharse: les decía que estaba bien y que no quería que la buscaran. Después, no hubo un solo contacto más.

Según reveló el medio de Santa Cruz, el padre de la chica accedió a hablar del caso luego de haberse contactado con la policía de la provincia para interiorizarse en los detalles de la prolongada búsqueda de su hija. Le transmitieron lo que saben, y también que siguen sin tener indicios claros del paradero.

“No hay datos, no me dijeron nada, no saben nada aún”, resumió Efraín. Ante la escasa información, salió a decir públicamente que está dispuesto a hacerse cargo de Nayelly en cuanto la encuentren. El hombre confirmó que, aunque no tiene plata, la recibirá en su casa.

“A mi hija le digo que no tenga miedo y vuelva con nosotros, que no estoy enojado con ella por lo que hizo y lo que pasó ya está. Ahora hay que seguir adelante porque no queda otra”, dijo en diálogo telefónico desde su país, en el que nació Nayelly.