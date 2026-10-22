Sofía Mansilla es de Chubut y va a la universidad en Burdeos. "Si el gobierno francés no afloja, va a ser peor", opinó.

El testimonio de una argentina en las protestas estudiantiles de Francia: "Van a tener que retroceder".

Desde hace casi dos años Sofía Mansilla vive en Francia y estudia en la universidad, en Burdeos. Es de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut .

“Los entiendo”, fue lo primero que dijo, en referencia a las protestas de los estudiantes franceses , la joven que vive su experiencia universitaria como inmigrante plena, ya que no cuenta con pasaporte comunitario.

En una entrevista que le dio al medio chubutense Adnsur, Mansilla opinó que el punto principal que desencadenó los reclamos contra los planes de ajuste y recorte presupuestario dispuestos por el gobierno de Emmanuel Macron, fue el aumento de las tarifas universitarias para inmigrantes, que crecieron en algunos casos más de un 1.000%.

“Es una exageración de plata”, consideró, y agregó que, además, los extranjeros tienen limitaciones para trabajar muchas horas, lo que los complica al tener que pagar educación, alquiler, comida y transporte.

Para la comodorense, las quejas que nacieron de los inmigrantes fueron lo que encendieron luego la protesta general.

Los disturbios en Francia dejaron casi 2.400 detenidos y alrededor de mil policías y gendarmes heridos (Foto: Wu Huiwo/Xinhua)

“Los franceses dijeron: ‘van a empezar por los inmigrantes, entonces después nos va a tocar a nosotros’. Y prácticamente eso es lo que pasó”, explicó.

Mencionó, en ese sentido, otros puntos que están en cuetsionamiento, como los bajos salarios docentes y la falta de materiales.

El toque de queda y la violencia

En cuanto a las protestas en sí en Burdeos, Mansilla dijo que hay facultades donde se realizan bloqueos que impiden el ingreso, y mencionó que por ahora no advirtió los efectos en su ciudad del toque de queda que el Gobierno impuso en varios puntos de Francia, en principio para menores de edad sin acompañamiento de un adulto.

En referencia a los cierres de campus universitarios que dispusieron en muchos casos las propias autoridades tras los bloqueos estudiantiles, la argentina cuestionó “que la universidad haya cerrado todos los campus, menos el campus en donde están los inmigrantes”, ya que esto la obliga a trasladarse en condiciones complejas -”tenemos que salir quizá tres horas antes”- para asistir y no perder la regularidad.

Algo que aclaró la estudiante patagónica es que, al menos desde su percepción, no se ve el nivel de violencia que en ocasiones transmiten las imágenes difundidas de los disturbios. Y dijo que, respecto a eso, tuvo que tranquilizar a su familia, que vive en Comodoro Rivadavia y no tenía noción precisa de lo que estaba ocurriendo.

"Van a seguir movilizándose"

Sofía también mencionó como algo especialmente significativo que muchos de quienes encabezan las movilizaciones tienen entre 15 y 18 años, es decir que son futuros universitarios.

“Eso creo que es algo que es muy valioso de esta gente, de estos chicos que tienen demasiado coraje para movilizarse por lo que quieren tener, por lo que merecen”, aseguró.

“Creo que lo que tiene que hacer el gobierno es retroceder y darles a los estudiantes lo que quieren”, reflexionó Mansilla.

“Creo que ellos van a seguir movilizándose y si el gobierno no afloja, pues va a ser peor”, insistió, y finalizó con un hilo de contacto entre la situación en Francia y la Argentina: “Creo que los franceses son un buen ejemplo para nosotros hoy en día”.