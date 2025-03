En  Chubut juzgan a un abogado acusado de chantaje: "Le conviene pagar porque si no, va en cana seguro"

Según la fiscal, eso le dijo a una colega para no denunciar a su cliente por abuso sexual , en una modalidad típica de las estafas por redes sociales.

La Justicia de Chubut resolvió llevar a juicio oral y público contra un abogado de Esquel que está acusado de tentativa de chantaje : le habría pedido dinero a una colega para no denunciar a su cliente por un supuesto caso de abuso sexual.

La extorsión denunciada, según la denuncia, se produjo el 7 de febrero de 2024, cuando Paredes habría solicitado a una colega y a su cliente una suma de dinero a cambio de no radicar una denuncia por abuso sexual en su contra.

Según consta en la acusación, el abogado les advirtió que, de no pagar, la causa avanzaría y el acusado podría terminar en prisión. “Le conviene pagar porque si no va en cana seguro y no le sirve que vaya preso”, habría expresado Paredes, según explicó la fiscal jefa María Bottini, quien lleva adelante la investigación, en esta instancia judicial.

Durante la audiencia, la fiscal Bottini formalizó la acusación y ofreció las pruebas con las que cuenta para sostener la imputación, pidiendo que la causa sea elevada a juicio oral. En contraposición, la defensora García argumentó que el hecho no constituía un delito y solicitó el sobreseimiento de su defendido. Sin embargo, el juez O’Connor no hizo lugar a la solicitud de la defensa y resolvió que la causa continúe su curso hacia el debate oral y público.

La audiencia fue presidida por el juez penal Martín O’Connor. Bottini formula la acusación junto con la procuradora de fiscalía María Cecilia Bagnato, mientras que la defensa del acusado está a cargo de la abogada Nelly García.

El caso pone en evidencia una modalidad de chantaje que suele emplearse en estafas a través de redes sociales, donde se utiliza la amenaza de denuncias judiciales de abuso como método de presión para obtener dinero.

Geneeralmente, los delincuentes actúan a través de perfiles falsos de mujeres jóvenes que contactan a las víctimas del engaño y los seducen, hasta que en determinado momento les dicen que son menores, que tienen evidencias de su abuso online, y que deben pagarles para evitar ser denunciados.

Sextorsión en Chubut

El proceso contra el abogado se conoce mientras la justicia de Chubut avanza con la investigación de una causa que ya tiene al menos 15 víctimas y 21 imputados, y que el Ministerio Público Fiscal de la provincia describió como sextorsión, en la que una banda extorsionaba a hombres desde la cárcel de Trelew amenazándolos con publicar fotos íntimas, tras seducirlos a través de perfiles falsos en redes sociales.

El fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrímen, confirmó que son 15 las víctimas identificadas pero que podrían sumarse más casos.

“Muchos han tomado préstamos y se han endeudado por años para cumplir con las exigencias de los extorsionadores”, aseguró el funcionario judicial.

El fiscal reveló que en algunos casos las amenazas de los extorsionadores llegaron a los hechos, a través de fotos íntimas que efectivamente habían obtenido a través de engaños y aprovechándose del entorno de la víctima.

“Recibieron mensajes los familiares, las esposas, o en el lugar de trabajo, por parte de los mismos autores. Cuando ya veían que no entregaban más dinero, cumplían las amenazas”, indicó Rivarola.

Instituto Penitenciario Provincial de Trelew.jpg

La investigación comenzó luego de una denuncia por extorsión presentada en Rawson, contra un menor de edad, por lo que se inició en jurisdicción de la capital provincial.

“Cuando empezamos a incorporar evidencia, nos dimos cuenta de que había un número muy alto de víctimas y un número también alto de internos (del Penal de Trelew) y de personas involucradas”, dijo el fiscal.

A través del análisis de cuentas bancarias utilizadas en la maniobra, los investigadores llegaron a una víctima con domicilio en Comodoro Rivadavia que había pagado cerca de $6.000.000.

“Hacía más de un año que lo venían extorsionando -relató Rivarola-, lo que demuestra un principio que la gente que se dedica a esto lo sigue al pie de la letra: mientras le sigan sacando dinero, lo van a seguir molestando. Solo van a cesar en la actividad de hostigamiento cuando la persona ya no tenga nada para entregarles, y que ya esté completamente fundido o endeudado”.

En la causa hay hasta el momento 21 imputados, entre los que se cuentan presos y sus familiares, con distintos grados de responsabilidad dentro de la organización.

Acerca de las penas que podrían recaer sobre los imputados, Rivarola explicó que “la extorsión es un delito grave” y que tiene “como mínimo 5 años de prisión”, lo que implica cumplimiento efectivo.