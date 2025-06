Escape de gas en una escuela de Chubut: "Los chicos tenían dolor de cabeza y empezaron a vomitar"

Mariela Aburto, directora del establecimiento y una de las primeras afectadas, había ingresado a las 8 de la mañana y tuvo que ser trasladada al hospital local.

Como consecuencia del problema, hoy se suspendieron las clases. Y la escuela ya venía funciondo con horarios modificados, debido a los trabajos de refacción que se están realizando tras los incendios forestales de enero, que afectaron el lugar.

"Nos dimos cuenta porque se empezaron a descomponer"

Los primeros indicios del problema se manifestaron cuando los niños comenzaron a presentar síntomas de intoxicación. "Nos dimos cuenta porque se empezaron a descomponer los niños", relató este martes la directora Aburto, ya recuperada, en declaraciones a Mañana G, por Jornada Radio.

"Los chicos tenían dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos. Esa fue la señal. Y aunque no había un olor fuerte, sí sentimos algo raro en el ambiente", contó.

Mariela Aburto - directora escuela de Epuyén.jpg Mariela Aburto, directora de la Escuela 9 de Epuyén.

Ante la situación, el personal docente actuó con rapidez y siguió protocolos de emergencia. "Lo primero que hicimos fue apagar las calderas porque ya ha habido otros casos en la región. Abrimos todo y evacuamos", explicó la directora.

Uno de los casos que generó más alarma fue el de una nena que se desmayó, y fue trasladada inmediatamente al hospital por su madre, quien forma parte del cuerpo docente de la escuela.

Según precisó Aburto, el operativo de evacuación se completó en menos de 20 minutos. Simultáneamente, comenzaron a contactar a las familias para coordinar el traslado de los menores, que no fue para nada sencillo.

"Llamamos a los papás para que retiraran a los niños y los llevaran al hospital. Estamos a siete kilómetros, y una ambulancia solo puede llevar a una persona por vez", detalló Aburto.

El hospital de Epuyén, desbordado

Del centenar de personas presentes en el edificio, aproximadamente 50 manifestaron síntomas de intoxicación. Los afectados fueron distribuidos entre varios centros de salud debido ante la saturación de la guardia local.

Inicialmente, más de 40 personas requirieron internación en el hospital de Epuyén, mientras que otros casos fueron derivados a los hospitales de Cholila, El Maitén y El Hoyo.

En el momento de la emergencia, la hija de la directora Aburto describió ante medios locales la situación que se estaba presentando en el centro de salud local: "Mi mamá está con oxígeno, asistida en una oficina del hospital de Epuyén, porque no dan abasto las instalaciones". En ese momento se informó que todos los afectados, más allá de la compleja situación, se encontraban fuera de peligro.

La intoxicación se localizó específicamente en el área donde opera una de las cuatro calderas activas del establecimiento.

Un técnico especializado acudió al lugar con equipos de detección y confirmó la falla en el sistema. "Vino con un detector y encontró la falla. Los fuertes vientos movieron los caños y ahí se produjo la fisura", precisó la directora.

Aburto enfatizó que se trató de un accidente, descartando cualquier tipo de negligencia en el mantenimiento. "Esto no es un problema del arreglo que se estaba haciendo. Si no se hubiera hecho nada, igual hubiera pasado. Es algo ajeno, aunque quizás influido por mantenimientos de años", aclaró.

Actualmente, la escuela está sin suministro de gas, con el medidor retirado por precaución. Y no hay fecha definida para la reanudación de las clases. "Hasta que no tengamos gas, no vamos a poder volver", indicó la directora.

Respuesta del gobierno de Chubut

El Gobierno provincial confirmó que el Ministerio de Educación intervino inmediatamente tras recibir el aviso de las autoridades escolares. Desde esa cartera enviaron personal especializado que se ocupó de desconectar la caldera como primera medida de seguridad.

Los trabajos de reparación que se realizaban en el edificio habían sido aprobados por Camuzzi Gas y fueron contratados directamente por la institución para tareas de zinguería, tras el incendio sufrido anteriormente.

Hospital de Epuyén.jpg El hospital rural de Epuyén, en la comarca andina de Chubut.

Para este martes estaba prevista también la visita del secretario de Infraestructura, Energía y Planificación del Chubut, Hernán Tórtola, quien evaluará la situación junto a su equipo técnico para iniciar las reparaciones necesarias.

La directora destacó la respuesta de la comunidad y el profesionalismo del personal de salud durante la emergencia. "El hospital de Epuyén se saturó y hubo que derivar pacientes a otros centros. No estamos preparados. Tenemos que aprender como comunidad, como comarca, como Ministerio de Educación", reflexionó.

Aburto solicitó que se acelere la construcción del nuevo hospital y agradeció al personal médico "que se portó de lo mejor".

También valoró el compromiso del equipo docente durante la crisis: "Todos los adultos pudieron mantenerse en calma, atender a los niños, y fueron los últimos en ir al hospital. Primero pensaron en la responsabilidad que tenemos: nuestros niños".

Finalmente, la directora pidió responsabilidad a la comunidad y a los medios de comunicación: "Les pido cautela al informar. Hay gente que opina sin conocer y no se pone en los zapatos del otro", aseguró.

"Hago lo que creo correcto, pensando en mi labor: bregar por los niños, por el personal, por los que tengo cerca. Tenemos que enseñarles que somos resilientes, que ante una situación así tenemos que poder salir adelante", concluyó.